Ρέθυμνο:Κοινό Ψήφισμα του Τμήματος Φιλολογίας και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών για την απώλεια του μεταπτυχιακού φοιτητή Γιάννη Μισιούδη, Ανθυποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας

Η ακαδημαϊκή μας κοινότητα είναι συντετριμμένη από την απώλεια του μεταπτυχιακού φοιτητή Γιάννη Μισιούδη, Ανθυποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, που έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά από κοντά μας χθες, 6 Ιουλίου.

Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του ΠΚ και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ που τιμήθηκε με το Βραβείο Ευθυμίου Κουμεντάκη καθώς αρίστευσε και πρώτευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Γιάννης ήταν άριστος και ως άνθρωπος. Έλαμψε στα μαθήματα και τις συντροφιές με το φωτεινό πνεύμα του, τον πλούτο των ενδιαφερόντων του, την καλοσύνη του, τη σεμνότητα, την ωριμότητα και τη συνέπειά του. Η κοινότητά μας δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς τον φωτεινό, χαμογελαστό Γιάννη. Θα είναι πάντα μέσα στη σκέψη μας και την καρδιά μας.

Εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του για την οδυνηρή απώλεια.

Το Τμήμα Φιλολογίας ΠΚ και το ΙΜΣ-ΙΤΕ αποφάσισαν να απονείμουν τιμητικά στον Γιάννη Μισιούδη το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές.