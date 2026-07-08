ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

«Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας…» – Η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου ταξιδεύει με τις μελωδίες του ελληνικού τραγουδιού

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με τίτλο «Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας…», η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου ανοίγει το φετινό καλοκαιρινό μουσικό της ταξίδι, παρουσιάζοντας μια σειρά συναυλιών αφιερωμένων στη θάλασσα, τα ταξίδια, τη νοσταλγία, την ξενιτιά, την ελπίδα και τον έρωτα.

Μέσα από αγαπημένα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, το κοινό θα ταξιδέψει σε λιμάνια, καράβια και θάλασσες, σε ιστορίες ανθρώπων που έφυγαν, επέστρεψαν, ονειρεύτηκαν και αγάπησαν. Ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο εικόνες, μνήμες και συναισθήματα, που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του ελληνικού τραγουδιού με τη θάλασσα και την ελληνική ψυχή.

Cream Black Modern Professional Music Event Poster – 1

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Κυριακή 19 Ιουλίου – Κιθαρίδα

Τρίτη 21 Ιουλίου – Αγία Πελαγία

Σάββατο 25 Ιουλίου – Λουτράκι
Τρίτη 28 Ιουλίου – Γάζι

Τρίτη 4 Αυγούστου – Καλέσα

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δημοτικής Χορωδίας έχει η Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη, ενώ τη χορωδία συνοδεύουν οι:
Ειρήνη Θεοφάνους – πιάνο

Άρης Κουτεντάκης – κιθάρα

Μπάμπης Κακεπάκης – λύρα

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις συναυλίες και να μοιραστούν ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, γεμάτο μελωδίες, αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές Ελλήνων.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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