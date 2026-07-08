ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ανακοίνωση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων για αύξηση μισθών κατά 2%

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Από 01.06.2026 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί κατά 2%

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Ρεθύμνου, ενημερώνει τα μέλη του ότι στην εν ισχύ Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Άρθρο 8), υπήρχε ο όρος που από κοινού είχε αποφασιστεί με τους εργοδότες για δημιουργία επαγγελματικού ταμείου, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να παίρνουμε ένα αξιοπρεπές εφάπαξ.
Δυστυχώς φάνηκε πως αυτό δεν κατέστη δυνατόν και η διορία που είχε δοθεί εξέπνευσε.

Έτσι λοιπόν το 2% που θα ήταν οι εργοδοτικές εισφορές στο νέο ταμείο μετακυλίεται στους βασικούς μισθούς οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία: 1.050,00€
Β΄ Κατηγορία: 1.030,00€
Γ΄ Κατηγορία: 1.009,00€
Δ΄ Κατηγορία: 989,40€

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), ξεκαθαρίζει πως παραμένει σταθερή στη θέση της για την δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου στο άμεσο μέλλον.

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