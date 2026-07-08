Χανιά:Συναυλία «Από τη Μικρά Ασία μέχρι την Κρήτη» της Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής Ι. Μ. Κισάμου και Σελίνου, στο Πέτρινο Θέατρο, Νωπήγεια.

Συναυλία Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής Ι. Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου

Η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεώς Κισάμου και Σελίνου, «Ό Όσιος Νικηφόρος ο Κρής», πραγματοποιεί την Πέμπτη, 9 Ιουλίου και ώρα 21.00μ.μ., Συναυλία με τίτλο «Από τη Μικρά Ασία μέχρι την Κρήτη».

Χώρος εκδήλωσης: Πέτρινο Θέατρο, Νοπήγεια. Χοράρχης, κ. Γεώργιος Χαχλάκης.

Στην Συναυλία συμπράττει και η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Ενορίας Μουρνιών «Η Ζωοδόχος Πηγή», με Χοράρχη τον κ. Δημήτρη Κολλίντζα. Είσοδος 5€. Τα έσοδα θα διατεθούν για την στήριξη των δομών και δράσεων του Τσατσαρωνάκειου Πολύκεντρου.

Σας περιμένουμε όλους να χαρούμε και να σιγοτραγουδήσουμε αγαπημένα, διαχρονικά τραγούδια, τα οποία θα αποδώσουν, με αρτιότητα και πληρότητα, τα μέλη των πολυπληθών Χορωδιών.