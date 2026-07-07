Τραμπ: Σίγουρα θα εξετάσουμε πώληση F35 στην Τουρκία, είναι πιστός σύμμαχος – Ερντογάν: Αναμένουμε καλά νέα σύντομα

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Τραμπ εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας και είπε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την πώληση F 35 – «Όταν αγοράζεις αεροσκάφη από τις ΗΠΑ, αγοράζεις και τη συντήρηση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που έχει στο επίκεντρό της την αύξηση των δαπανών για εξοπλισμούς, με φόντο τις κατηγορίες του αμερικανού προέδρου προς τους ευρωπαίους συμμάχους του πως δεν συνεισφέρουν αρκετά στη Συμμαχία.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδέχτηκε τον αμερικανό ομόλογό του σε μία μεγαλοπρεπή τελετή και στη συνέχεια η δυο τους προχώρησαν σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους πριν τη διμερή τους συνάντηση.

Εκεί ο Τραμπ εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας που «βοήθησε τις ΗΠΑ στο να λυθεί η σύγκρουση με το Ιράν», και είπε ότι εξετάζει την πιθανότητα πώλησης F-35 στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν από τη μεριά του, σημείωσε ότι αναμένει να ακούσει καλά νέα από τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος όπως είπε, είχε προσωπικά δεσμευτεί για τα F-35 και τους κινητήρες ΚΑΑΝ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε για άλλη μία φορά στους ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας ότι δεν βοήθησαν καθόλου στον πόλεμο στο Ιράν, και πρόσθεσε ότι δεν θα ερχόταν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εάν δεν ήταν να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που αποδείχτηκε πιο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ από άλλους που παραδοσιακά ανήκαν στις φιλικές χώρες.

Για ακόμα μία φορά ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι και εκτίμησε ότι η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία είναι κοντά.

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