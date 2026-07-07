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Στην Κρήτη το «ιπτάμενο φρούριο» των ΗΠΑ: Το απόρρητο Boeing E-4B Nightwatch που συνοδεύει τον Τραμπ

Από: ΠΚ team

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Στη βάση της Σούδας προσγειώθηκε ένα Boeing E-4B «Nightwatch» της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, την ώρα που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το italmilradar.com, το αεροσκάφος αναχώρησε από την Ομάχα των ΗΠΑ, διέσχισε τον Βόρειο Ατλαντικό και κατευθύνθηκε προς την Ελλάδα.

Το E-4B λειτουργεί ως ιπτάμενο κέντρο επιχειρήσεων και συνοδεύει προεδρικές αποστολές των ΗΠΑ στο εξωτερικό, παρέχοντας στρατιωτική υποστήριξη, ασφαλείς επικοινωνίες και δυνατότητες συνέχειας της διοίκησης σε περίπτωση κρίσης.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος χρησιμοποιείται ως Εθνικό Κέντρο Αερομεταφερόμενων Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με δυνατότητα υποστήριξης του προέδρου, του υπουργού Άμυνας και της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας.

Η παρουσία του στη Σούδα συνδέεται με τα αυξημένα μέτρα υποστήριξης και ασφάλειας που συνοδεύουν τις μετακινήσεις υψηλού επιπέδου της αμερικανικής προεδρίας.

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ΠΚ team
ΠΚ team
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