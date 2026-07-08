Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο Εντυπωσιακή συμμετοχή στις δράσεις της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή του κοινού ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης, που πραγματοποιήθηκαν από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου 2026 στο πλαίσιο της Γιορτής Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο.

Οι εκδηλώσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανάδειξης της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026, προβάλλοντας τον γαστρονομικό πλούτο του νησιού, την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και τη διαχρονική αξία της κρητικής διατροφής ως πρότυπο υγείας, πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα άνοιξε το Σάββατο 4 Ιουλίου με την εκδήλωση «Γνωρίζουμε τα βραβευμένα ελαιόλαδα του Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου 2026», σε συνεργασία με τον Chef Ελαιολάδου Βασίλη Λεωνίδου. Οι επισκέπτες γνώρισαν τα διακεκριμένα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα της Κρήτης, ανακάλυψαν τα ιδιαίτερα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά τους και ενημερώθηκαν για τα στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητά τους και τη σημασία τους στη σύγχρονη γαστρονομία.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η διαδραστική δράση «Boost υγείας και Κρητικής γεύσης», όπου μικροί και μεγάλοι δημιούργησαν μια πρωτότυπη σοκολατένια κρέμα με αβοκάντο, κακάο και κρητικό μέλι. Μέσα από μια δημιουργική εμπειρία αναδείχθηκε ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να συνδυάζει γεύση, φαντασία και υψηλή διατροφική αξία, αξιοποιώντας αυθεντικά κρητικά προϊόντα.

Η αυλαία των δράσεων έπεσε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου με τη βιωματική εκδήλωση «Ζυμώματα με αγάπη και παράδοση», η οποία συγκέντρωσε εντυπωσιακή συμμετοχή, ιδιαίτερα από παιδιά. Οι μικροί επισκέπτες γνώρισαν την τέχνη του παραδοσιακού ζυμώματος και του προζυμένιου ψωμιού, ήρθαν σε επαφή με τα αρώματα των κρητικών βοτάνων και συμμετείχαν ενεργά σε μια εμπειρία που ανέδειξε την αξία της διατροφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης, Ειρήνη Χουδετσανάκη, δήλωσε: «Η μεγάλη συμμετοχή του κοινού στις δράσεις της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης επιβεβαιώνει ότι η κρητική γαστρονομία αποτελεί έναν ζωντανό πυλώνα της ταυτότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού του τόπου μας. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουμε τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, στηρίζουμε τους παραγωγούς μας και φέρνουμε μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στις αυθεντικές γεύσεις και τις αξίες της κρητικής διατροφής».

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης ευχαριστεί θερμά τον Chef Ελαιολάδου Βασίλη Λεωνίδου, τους διοργανωτές και τους συνεργάτες της Γιορτής Κρητικής Διατροφής, τους παραγωγούς, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη υλοποίηση των δράσεων.