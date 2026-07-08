Δήλωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Νίκου Καμινογιαννάκη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν εκλέγοντάς με πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου.

Η εκλογή αυτή αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως μια σημαντική ευθύνη. Μια ευθύνη απέναντι στον θεσμό που καλούμαι να υπηρετήσω με σεβασμό, απέναντι στους συναδέλφους μου και, πάνω απ’ όλα, απέναντι στους δημότες που μας εμπιστεύτηκαν να εργαστούμε για το καλό του τόπου μας.

Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη για την πρότασή του και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, καθώς και την απερχόμενη πρόεδρο κ. Σοφία Καραμανώλη για την προσφορά και το έργο της κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Παράλληλα, συγχαίρω την αντιπρόεδρο κ. Μαρία Χανιωτάκη-Μυλωνάκη και τη γραμματέα του νέου προεδρείου κ. Άννα Χανιωτάκη και εύχομαι να έχουμε μια παραγωγική και δημιουργική συνεργασία προς όφελος του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας.

Θα είμαι πρόεδρος όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Με αμεροληψία, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης θα επιδιώξω να διασφαλίζω συνθήκες ουσιαστικού διαλόγου, συνεννόησης και συνεργασίας, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του τόπου μας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τους δημότες μας απαιτεί συνεννόηση, υπευθυνότητα και κοινή προσπάθεια. Πιστεύω ότι μέσα από τον διάλογο, τη σύνθεση απόψεων και τον αλληλοσεβασμό μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον τόπο μας.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που είναι φυσικό να υπάρχουν, μας ενώνει όλους η αγάπη για τον τόπο μας και η κοινή επιθυμία να τον δούμε να προοδεύει. Με πνεύμα ενότητας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μπορούμε όλοι μαζί να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για έναν Δήμο πιο ισχυρό, πιο σύγχρονο και πιο ανθρώπινο.

Με αυτές τις αρχές θα πορευτώ στη νέα μου θέση, υπηρετώντας τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου και τους δημότες του Αγίου Νικολάου με συνέπεια, εργατικότητα και διάθεση προσφοράς.

Νίκος Καμινογιαννάκης

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου