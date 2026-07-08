Θετικός ο Υπουργός Υγείας στην ένταξη του Νοσοκομείου Χανίων στις υγειονομικά άγονες περιοχές

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης τηλεφώνησε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουλίου 2026 στον Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Ʃημανδηράκη και τον ενημέρωσε ότι είναι θετικός στην αποδοχή του αιτήματος του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»,

κ. Γιώργου Μπέα, για την ένταξη του Νοσοκομείου στις άγονες και προβληματικές περιοχές. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει τη σχετική διαδικασία και, παράλληλα με την αποδοχή, ζήτησε να πράξει και ο Δήμος ό,τι μπορεί για τη στήριξη του Νοσοκομείου.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Ʃυμβουλίου Χανίων της 23ης Ιουνίου 2026 για τα προβλήματα λειτουργίας και το μέλλον του Νοσοκομείου. Ʃτόχος της πρωτοβουλίας του Δήμου Χανίων ήταν ακριβώς η ανάδειξη του ζητήματος και η κινητοποίηση του κεντρικού κράτους μέσα από την ενότητα των τοπικών φορέων. Η θετική ανταπόκριση της Πολιτείας επιβεβαιώνει ότι η συντεταγμένη και ενωτική αυτή προσπάθεια αποδίδει αποτελέσματα.

Τα οφέλη για τους υγειονομικούς του Νοσοκομείου μας είναι απτά: μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής από 600 ευρώ μικτά για τους ιατρούς του ΕƩΥ, και για ορισμένες ειδικότητες ακόμη υψηλότερο. Το κίνητρο αφορά τόσο τους ήδη υπηρετούντες όσο και τους νεοδιοριζόμενους ιατρούς, ενώ η κάλυψη των κενών θέσεων θα ελαφρύνει και το βάρος των εφημεριών για το υφιστάμενο προσωπικό.

Πρόκειται για ουσιαστικό εργαλείο απέναντι σε ένα χρόνιο πρόβλημα: την περίοδο 2020 έως 2025, από τις 109 μόνιμες θέσεις ιατρών που προκηρύχθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, οι 53 απέβησαν άγονες, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις στην Παθολογία, την Αναισθησιολογία και την Επείγουσα Ιατρική.

Κατά την ίδια επικοινωνία, ο Δήμαρχος έθεσε στον Υπουργό το πάγιο αίτημα του Δήμου να αποδίδεται στους δήμους, έστω εν μέρει, το τέλος διανυκτέρευσης, το σημερινό Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση,

ώστε η αυτοδιοίκηση να μπορεί να ενισχύει επιπρόσθετα τους υγειονομικούς. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο για να υποστηρίξει το αίτημα.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Ʃημανδηράκης, δήλωσε σχετικά:

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την άμεση ανταπόκριση του Υπουργού Υγείας στο αίτημα ένταξης του Νοσοκομείου Χανίων στις υγειονομικά άγονες περιοχές, καθώς και για την πρωτοβουλία του να στηρίξει προς τον Υπουργό Εσωτερικών το αίτημά μας για την απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας στους δήμους. Όταν συγκαλέσαμε το Δημοτικό Ʃυμβούλιο,

ο στόχος ήταν σαφής: να αναδείξουμε το πρόβλημα και να κινητοποιήσουμε το κεντρικό κράτος με τη δύναμη της ενότητας των τοπικών φορέων. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η προσπάθεια αυτή αποδίδει. Τα κίνητρα του άγονου είναι αναγκαίο βήμα, αλλά η

οριστική απάντηση στη στελέχωση απαιτεί ουσιαστική αναβάθμιση του μισθολογίου των υγειονομικών».