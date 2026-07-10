Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ

Μεγάλη επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης – Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τη φονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη, η Αντιτρομοκρατική πέρασε στην αντεπίθεση.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, για την εξάρθρωση της ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται στις τρεις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους για τον εντοπισμό στοιχείων που θα βοηθήσουν στην έρευνα.

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής σε μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Στόχος της επιχείρησης είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές πραγματοποιούν συντονισμένες επιχειρήσεις στις δύο περιοχές, στο πλαίσιο εκτεταμένης δράσης που έχει κινητοποιήσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και εξειδικευμένα κλιμάκια. Οι έρευνες διεξάγονται με προσοχή και με στόχο τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων.

Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται μεταξύ άλλων για έναν άντρα και μια κοπέλα η οποία έχει ποινικό μητρώο και καταδίκη. Οι συγκεκριμένοι έχουν εμπλοκή στην 3η κατά σειρά εμπρηστική επίθεση – αυτή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της γυναίκας.

Από την έρευνα έχει προκύψει ότι ήταν άλλη η ομάδα που έκανε τις δύο πρώτες επιθέσεις και άλλη ομάδα αυτή που έκανε την τρίτη. Οι συλληφθέντες έχουν εμπλοκή στην τρίτη επίθεση. Αποφασίστηκε να συλληφθούν τώρα και να μην περιμένει η αστυνομία την πλήρη ταυτοποίηση και των υπολοίπων υπό τον φόβο να διαφύγουν.

Το στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποιήσή τους

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα στοιχεία που προέκυψε και οδήγησε στην ταυτοποίηση τους είναι ότι βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα για να κατοπτεύσουν το σπίτι της Νέστορα και να οργανώσουν την επίθεση.

Στα Χανιά έχει συλληφθεί μία 26χρονη, η οποία πήγε εκεί να κρυφτεί σε φίλους της μετά τους εμπρησμούς. Εχει ποινικό παρελθόν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Στη Θεσσαλονίκη έχουν πιάσει έναν 29χρονο ως φυσικό αυτουργό και έναν τρίτο, στον οποίο ανήκει το διαμέρισμα όπου κατέληξαν μετά την ενέργεια.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν παράλληλες έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους, αναζητώντας αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις εμπρηστικές ενέργειες. Η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Οι Αρχές εκτιμούσαν εξ αρχής ότι οι δράστες των επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν τουλάχιστον τρεις.

Όπως είχε δηλώσει στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, κρίσιμος παράγοντας για την πορεία της υπόθεσης είναι η συλλογή στοιχείων και αποδεικτικών μέσων που θα οδηγήσουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι προσαχθέντες να αφεθούν ελεύθεροι λόγω έλλειψης επαρκών αποδείξεων.

«Σε μία υπόθεση δεν είναι τόσο εύκολο να συλλέξουμε στοιχεία, αυτά που χρειάζονται μάλλον, ώστε να οδηγήσουμε κάποιους ανθρώπους στη δικαιοσύνη. Είναι πολύ εύκολο για εμάς τους αστυνομικούς κατά την προανάκριση να έχουμε κάποιες διαπιστώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, όταν μία υπόθεση θα φτάσει στο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα, χρειάζονται ισχυρές αποδείξεις, όχι απλώς ενδείξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Δημογλίδου πρόσθεσε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν στοιχεία όπως DNA ή αποτυπώματα, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες. «Χρειαζόμαστε αποδεικτικό υλικό. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί και κάτι εργαστηριακά, θα βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια την υπόθεση αυτή. Και φυσικά συνεχίζουν οι συνάδελφοι για να έχουν πλήρη εικόνα», σημείωσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι χρειάζονται και άλλες ενέργειες, ανακριτικές, για να αποδειχτεί η εμπλοκή των ατόμων που έχει ταυτοποιήσει η αστυνομία.

Η ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις, οι οποίες σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου 2026 σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικήματα.