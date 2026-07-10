Τουρισμός: Η ακρίβεια ανατρέπει τα φετινά σχέδια διακοπών – Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται και στην Κρήτη

Τα Χανιά παραμένουν στους δημοφιλείς προορισμούς του καλοκαιριού, την ώρα που πολλά νοικοκυριά περιορίζουν ημέρες, προορισμούς και έξοδα – Οι Έλληνες «κόβουν» ακριβά νησιά και αναζητούν οικονομικότερες αποδράσεις, με την Κρήτη να συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον

Με τους πρώτους αδειούχους του καλοκαιριού να έχουν ξεκινήσει ήδη τις διακοπές τους και την κορύφωση της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων να αναμένεται εντός του Αυγούστου, ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά το τοπίο γύρω από τις προτιμήσεις των Ελλήνων σε ό,τι αφορά τους προορισμούς που επιλέγουν, αλλά και το κόστος που πρέπει να δαπανήσουν για λίγες ημέρες διαμονής.

Καταρχάς, αυτό που παρατηρείται μέσα από το σύνολο των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων είτε δεν μπορούν να κάνουν καθόλου διακοπές, είτε αναζητούν οικονομικές λύσεις, απορρίπτοντας περιοχές της πατρίδας μας που εμφανίζουν υψηλή ζήτηση και ραγδαία τουριστική ανάπτυξη.

Ο υπ’ αριθμόν ένα αποτρεπτικός παράγοντας για τους Έλληνες είναι η ακρίβεια, ενώ οι τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαγορευτικές για τους μισθωτούς, οι οποίοι αμείβονται με τον βασικό ή βρίσκονται στα μεσαία μισθολογικά επίπεδα.

Τα νησιά κάθε καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους, ωστόσο το φαινόμενο της ακρίβειας οδηγεί σταδιακά σε μία μετατόπιση προς την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου υπάρχουν αρκετά σημεία που συνδυάζουν ομορφιά, ήλιο και θάλασσα, ακριβώς δηλαδή αυτό που αναζητά ένας ταξιδιώτης.

Υψηλές προκρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης στα νησιά

Και φέτος στα ελληνικά νησιά προβλέπεται να μην πέσει “καρφίτσα”, καθώς όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος μέσα από τα στοιχεία των προκρατήσεων οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές.

Όπως αναφέρει το Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο E-Real Estates, οι προκρατήσεις σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης για τις ημέρες αιχμής του Δεκαπενταύγουστου κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στην κορυφή της ζήτησης στη νησιωτική Ελλάδα βρίσκεται η Σαντορίνη, με προκρατήσεις στο 92%. Ακολουθούν η Πάρος με 91%, η Μήλος με 90% και η Σκιάθος επίσης με 90%. Ακολουθούν η Νάξος και η Λευκάδα με 89% πληρότητα, η Σκόπελος με 88%, όπως και η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος με 87%, η Κεφαλονιά με 86%, ενώ τα Χανιά εμφανίζουν πληρότητα 85%.

Από τα πιο ακριβά νησιά με κόστος διαμονής πάνω από 1.000 ευρώ για τέσσερις διανυκτερεύσεις από τις 13-17 Αυγούστου είναι η Μύκονος από 2.200 ευρώ, η Σαντορίνη από 1.850 ευρώ, η Πάρος από 1.650 ευρώ, η Νάξος από 1.250 ευρώ, η Μήλος από 1.700 ευρώ, η Τζια από 1.180 ευρώ, η Κέρκυρα από 1.150 ευρώ, η Ζάκυνθος από 1.050 ευρώ, η Κεφαλονιά από 1.100 ευρώ, η Λευκάδα από 1.300 ευρώ και η Σκιάθος από 1.450 ευρώ, ενώ τα Χανιά της Κρήτης θεωρούνται λίγο πιο οικονομικά, με το κόστος διαμονής να ξεκινά από τα 950 ευρώ.

Σε σχέση με το 2025, οι ζητούμενες τιμές στα νησιά εμφανίζονται αυξημένες κατά 6% έως 11%, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το κόστος δεν περιορίζεται στη διαμονή. Για τις οικογένειες που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αυξάνουν ακόμη περισσότερο τη συνολική δαπάνη, καθιστώντας ορισμένους νησιωτικούς προορισμούς δυσπρόσιτους για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών.

“Δύο ταχύτητες” στις επιλογές των ταξιδιωτών

Μιλώντας στο ertnews.gr, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, σημείωσε ότι ο Δεκαπενταύγουστος παραμένει η περίοδος κατά την οποία πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος μετακινήσεων των Ελλήνων προς νησιωτικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς.

Όπως ανέφερε, για χιλιάδες οικογένειες η συγκεκριμένη περίοδος ταυτίζεται με τις βασικές καλοκαιρινές διακοπές του έτους, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για μεταφορές και καταλύματα.

Ωστόσο, το αυξημένο κόστος διαμορφώνει πλέον διαφορετικές επιλογές. Ορισμένα νοικοκυριά συνεχίζουν να επιλέγουν τους ακριβούς νησιωτικούς προορισμούς, ενώ άλλα αναζητούν πιο προσιτές λύσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ηπειρωτική Ελλάδα: Το οικονομικό “σωσίβιο”

Οι παραθαλάσσιοι προορισμοί της ηπειρωτικής χώρας αναδεικνύονται φέτος σε σημαντική εναλλακτική για τις ελληνικές οικογένειες. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα μετακίνησης με ιδιωτικό αυτοκίνητο, χωρίς την επιβάρυνση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα, η ζήτηση οδηγείται από τη Χαλκιδική, όπου οι προκρατήσεις φτάνουν το 93%, και την Πάργα, με προκρατήσεις στο 91%.

Το συνολικό κόστος διαμονής για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινά από περίπου 650 ευρώ στην Ακράτα και φτάνει έως τα 1.180 ευρώ στη Χαλκιδική. Οι αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι είναι ηπιότερες σε σύγκριση με τα νησιά, καθώς κυμαίνονται από 4% έως 8%.

Το 33% θεωρεί απαγορευτικές τις διακοπές

Η πληθωριστική κρίση δυσκολεύει όλο και περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών. Η παραπάνω διαπίστωση φαίνεται και μέσα από πρόσφατη δημοσκόπηση που δημοσιοποίησε το parapolitika.gr, με βασικό αντικείμενο τις διακοπές των Ελλήνων.

Το πιο χαρακτηριστικό εύρημα έρχεται από την ερώτηση που απευθύνεται σε πολυμελή οικογένεια και το πόσο επιβαρυμένο οικονομικά είναι το κόστος των διακοπών για εκείνους. Το 33% των συμμετεχόντων απάντησε ευθέως ότι είναι απαγορευτικό και αδύνατο να φύγουν.

Η εικόνα αυτή δεν ισχύει μόνο για οικογένειες. Συνολικά, ο ένας στους τρεις ερωτηθέντες δηλώνει ότι διαθέτει κάτω από 300 ευρώ ανά άτομο για ολόκληρες τις διακοπές. Σημαντική διαπίστωση της δημοσκόπησης είναι ότι 30% δηλώνει ότι δε θα πάει καθόλου διακοπές φέτος λόγω κόστους.

Το 40% έχει ήδη κλείσει διακοπές

Το 40% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι έχει ήδη κλείσει τις φετινές διακοπές του. Ένα 18% σκοπεύει να φύγει, αλλά δεν έχει κάνει κράτηση ακόμα, ενώ 11% δηλώνει αναποφάσιστο. Στον αντίποδα, 27% απαντά ευθέως ότι δεν έχει οικονομική δυνατότητα, ενώ άλλο 4% δε θα πάει για άλλους λόγους.

Πολυμελείς οικογένειες: Το βαρύτερο φορτίο του καλοκαιριού

Για τις πολυμελείς οικογένειες, η εικόνα είναι ιδιαίτερα σκληρή. Το 33% χαρακτηρίζει το κόστος απαγορευτικό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το 22% κάνει συμβιβασμούς στον προορισμό, τη διαμονή ή τη διάρκεια. Μόλις 7% δηλώνει ότι δε νιώθει ιδιαίτερη επιβάρυνση. Μόνο το 38% βρίσκει διέξοδο στον έγκαιρο προγραμματισμό, επιλέγοντας να κλείνει νωρίς για να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές.

Τα ίδια ποσά, λιγότερες προσδοκίες σε σχέση με πέρυσι

Αναφορικά με τη σύγκριση του περσινού budget, το 45% σχεδιάζει να ξοδέψει φέτος περίπου τα ίδια ποσά με την προηγούμενη χρονιά. Το 26% δεν πήγε πέρυσι ή δεν πηγαίνει φέτος διακοπές, ενώ 17% σκοπεύει να ξοδέψει περισσότερα. Μόλις 12% θα δαπανήσει λιγότερα απ’ ό,τι πέρυσι.

Budget ανά άτομο: Στα χαμηλά εύρη δαπανών η πλειονότητα

Τα οικονομικά περιθώρια παραμένουν στενά. Το 33% των ερωτηθέντων (το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των κατηγοριών) διαθέτει κάτω από 300 ευρώ ανά άτομο για το σύνολο των διακοπών. Ακολουθεί η κατηγορία 300-600 ευρώ με 23%, η 600-1.000 ευρώ με 21% και η 1.000-2.000 ευρώ με 17%. Πάνω από 2.000 ευρώ ανά άτομο δηλώνει μόλις 6%.

Αυξημένες τιμές: Τρεις στους τέσσερις νιώθουν την πίεση

Η επίδραση της ακρίβειας στα καλοκαιρινά σχέδια είναι εκτεταμένη. Πέρα από το 30% που δε θα πάει καθόλου λόγω κόστους, άλλο 28% αναγκάστηκε να αλλάξει προορισμό σε πιο φθηνό και 15% θα πάει λιγότερες μέρες απ’ όσες ήθελε αρχικά. Συνολικά, μόλις 26% δηλώνει ότι οι αυξημένες τιμές δεν επηρέασαν καθόλου τα σχέδιά του.

Τιμές διαμονής: Απαγορευτικές για το 51%

Το κόστος διαμονής στην Ελλάδα αξιολογείται ως υπερβολικό από τη συντριπτική πλειονότητα. Το 51% θεωρεί τις τιμές απαγορευτικές, ενώ 26% παραδέχεται ότι είναι ακριβά αλλά κατάφερε να βρει αξιοπρεπείς επιλογές. Το 20% πιστεύει ότι υπάρχουν αρκετές προσιτές επιλογές, ενώ μόλις 3% δηλώνει ότι δεν έχει ψάξει ακόμα.https://www.neakriti.gr/