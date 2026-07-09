Φουντώνουν τα σενάρια για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου – Τα σημάδια που «δείχνουν» πρόωρες κάλπες

Πληροφορίες για πρόωρες κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ενισχύουν οι κυβερνητικές προετοιμασίες, με ορόσημα τη Συνταγματική Αναθεώρηση και την προεκλογική ΔΕΘ.

Το σενάριο των πρόωρων εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου φαίνεται να ενισχύεται στο κυβερνητικό παρασκήνιο, μεταφέροντας τη συζήτηση από τις αρχές του 2027 στο φθινόπωρο του 2026. Αν και η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο σχεδιασμός προσανατολίζεται πλέον σε κάλπες νωρίτερα από ό,τι αρχικά εκτιμάτο.

Την εικόνα αυτή μετέφερε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (9/7) στην εκπομπή Live News. Όπως ανέφερε, ενώ μέχρι πρόσφατα το επικρατέστερο σενάριο τοποθετούσε τις εθνικές κάλπες τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2027, πλέον οι ενδείξεις οδηγούν σε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.

Η δημοσιογράφος διευκρίνισε ότι πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με τον κυβερνητικό σχεδιασμό και όχι για ειλημμένη απόφαση, καθώς η προκήρυξη των εκλογών αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα σημάδια της προετοιμασίας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια σειρά από κινήσεις της κυβέρνησης ερμηνεύονται ως ενδείξεις προετοιμασίας για εκλογική αναμέτρηση το φθινόπωρο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το επικείμενο άνοιγμα της πλατφόρμας για την εγγραφή των εκλογέων που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει την προμήθεια του ειδικού χαρτιού ασφαλείας που απαιτείται για τους εκλογικούς φακέλους.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικές πρωτοβουλίες και νομοθετικές εκκρεμότητες φαίνεται να επιταχύνονται, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι επιχειρείται να κλείσουν ανοικτά μέτωπα πριν από μια ενδεχόμενη προσφυγή στις κάλπες.

Το ορόσημο της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Καθοριστικός σταθμός θεωρείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή αναμένεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ η δεύτερη γύρω στις 25 ή 26 Αυγούστου.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών. Μετά τη δεύτερη ψηφοφορία, ανοίγει θεσμικά το παράθυρο για την προσφυγή στις κάλπες.

Γιατί ακούγεται η 27η Σεπτεμβρίου

Με βάση τα διαθέσιμα χρονοδιαγράμματα, η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 προβάλλει ως το πρώτο ρεαλιστικό εκλογικό ορόσημο. Η εκτίμηση αυτή συνδέεται τόσο με τον χρόνο που απαιτείται για την επιστολική ψήφο όσο και με τις νόμιμες προθεσμίες από την προκήρυξη έως τη διεξαγωγή των εκλογών.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνεται ότι εφόσον δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο χρόνος που θα χρειαστεί για πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Η ΔΕΘ ως προεκλογικός σταθμός

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανεξάρτητα από το πότε θα στηθούν τελικά οι κάλπες, το οικονομικό πακέτο που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός εκτιμάται ότι θα έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Η ΔΕΘ, επομένως, εμφανίζεται ως το τελευταίο μεγάλο πολιτικό ορόσημο πριν από μια πιθανή εκλογική αναμέτρηση, εφόσον επιβεβαιωθεί ο σχεδιασμός που περιγράφει το ρεπορτάζ.