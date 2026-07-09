Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, η φωτιά ξεκίνησε από εργασίες με φλόγα

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εξερράγη – Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο.

Δύο συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν, για την φωτιά και την έκρηξη στην εταιρεία Αρκούδας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Συνεργείο Αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως η πυρκαγιά συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με εξειδικευμένα στελέχη μετέβησαν στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το πρωί της Πέμπτης (9/7). Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποίησαν ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ημεδαπών, και συγκεκριμένα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η ΔΑΕΕ συνεχίζει υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής την προανακριτική διαδικασία, με τη διερεύνηση όλων των στοιχείων και δεδομένων, για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης του περιστατικού.

Τρεις τραυματίες διασωληνωμένοι

Από την πυρκαγιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν 11 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Θριάσιο μεταφέρθηκαν έξι άτομα. Οι δύο είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι τρεις φέρουν ελαφρά και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο έχει ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύονται πέντε άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Άλλα τέσσερα άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ