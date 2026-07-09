Πόσα χρήματα ξοδεύουν ετησίως οι Έλληνες για έτοιμο φαγητό – Αυξάνεται η αγορά γευμάτων σε πακέτο από τα σούπερ μάρκετ

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταδεικνύει ότι το έτοιμο φαγητό έχει πλέον εδραιωθεί στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών, κυρίως λόγω της ανάγκης εξοικονόμησης χρόνου.

Ένα σημαντικό ποσό δαπανούν κάθε χρόνο οι Έλληνες καταναλωτές για την αγορά έτοιμων γευμάτων, καθώς – όπως δηλώνουν – ο διαθέσιμος χρόνος για μαγείρεμα είναι περιορισμένος. Παράλληλα, για λόγους οικονομίας, ολοένα και περισσότεροι στρέφονται στα συσκευασμένα έτοιμα φαγητά των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Η πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε δείγμα 800 καταναλωτών, δείχνει ότι η αγορά έτοιμου φαγητού έχει πλέον καθιερωθεί ως σταθερή συνήθεια για μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Ωστόσο, δεν υποκαθιστά τον κεντρικό ρόλο του σπιτικού γεύματος. Η μελέτη εξετάζει τη δαπάνη, τα κίνητρα, τα κανάλια αγοράς και τη στάση των καταναλωτών απέναντι στις διαθέσιμες επιλογές.

Αυξανόμενη δαπάνη και μετατόπιση προς τα σούπερ μάρκετ

Η μέση δαπάνη για έτοιμο φαγητό φτάνει τα 14,79 ευρώ την εβδομάδα – περίπου 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Παράλληλα, τα σούπερ μάρκετ έχουν σχεδόν διπλασιάσει το ποσοστό των καταναλωτών που τα επιλέγουν για τέτοιες αγορές σε σχέση με το 2016.

Σήμερα, το 29% των καταναλωτών αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ, έναντι μόλις 16% πριν από δέκα χρόνια. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση του οργανωμένου λιανεμπορίου, το οποίο έχει επενδύσει στην ανάπτυξη νέων προτάσεων έτοιμου φαγητού. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό όσων δεν αγοράζουν καθόλου έτοιμο φαγητό μειώθηκε από 45% το 2016 σε 39% σήμερα.

Οι Έλληνες εξοικειώνονται με τα έτοιμα γεύματα

Η έρευνα δείχνει υψηλή εξοικείωση των καταναλωτών με τις προτάσεις έτοιμου φαγητού των σούπερ μάρκετ. Προϊόντα όπως ψητό κοτόπουλο, σφολιατοειδή, σαλάτες και έτοιμα μαγειρευτά έχουν μεγάλη απήχηση, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών.

Παρότι η δαπάνη παραμένει σημαντική, το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως ως συμπληρωματική λύση για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών και όχι ως βασική μορφή διατροφής. Οι περισσότεροι καταναλωτές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα δαπάνης, με μόλις μικρό ποσοστό να ξοδεύει πάνω από 20 ευρώ την εβδομάδα.

Η έλλειψη χρόνου, ο βασικός παράγοντας

Για το 41% των συμμετεχόντων, ο κύριος λόγος αγοράς έτοιμου φαγητού είναι η έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα. Ένα επιπλέον 19% θεωρεί ασύμφορο το μαγείρεμα για λίγα άτομα. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι το έτοιμο φαγητό καλύπτει κυρίως πρακτικές ανάγκες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά λειτουργεί και ως επιλογή ευχαρίστησης ή κοινωνικής κατανάλωσης.

Το σπιτικό φαγητό παραμένει κυρίαρχο

Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς, οι καταναλωτές συνεχίζουν να θεωρούν το σπιτικό φαγητό πιο νόστιμο και πιο υγιεινό. Η πλειονότητα αντιμετωπίζει το έτοιμο φαγητό ως λύση ευκολίας, όχι όμως ως υποκατάστατο του μαγειρεμένου στο σπίτι.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταδεικνύει ότι το έτοιμο φαγητό έχει πλέον εδραιωθεί στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών, κυρίως λόγω της ανάγκης εξοικονόμησης χρόνου. Παράλληλα, η αγορά δείχνει σημάδια ωρίμανσης, με τους περισσότερους καταναλωτές να εκτιμούν πως η κατανάλωση θα παραμείνει σταθερή τα επόμενα χρόνια.

Η ενίσχυση του ρόλου των σούπερ μάρκετ, η βελτίωση της ποιότητας και η διεύρυνση των επιλογών αναδεικνύουν το οργανωμένο λιανεμπόριο σε βασικό παράγοντα μιας αγοράς που εξελίσσεται δυναμικά. Ωστόσο, το σπιτικό φαγητό εξακολουθεί να κατέχει την κυρίαρχη θέση στις διατροφικές προτιμήσεις των Ελλήνων, επιβεβαιώνοντας ότι το έτοιμο φαγητό λειτουργεί κυρίως ως πρακτική και συμπληρωματική επιλογή.