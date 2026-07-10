Ηράκλειο:ΔΩΡΕΑ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο από το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης

Αντιπροσωπεία του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης την Τρίτη

27.7.26 παρέδωσε ένα ψυγειοκαταψύκτη στην Αιματολογική Κλινική

του Βενιζελείου Νοσ/μείου για την αποθήκευση ευπαθών φαρμάκων.

Είναι δωρεά των Νικολάου Κων.Κεφαλογιάννη,Μανώλη Μιχ.Κεφαλο-

γιάννη και Στέλλας Τσακονίκου , στην μνήμη της Στέλλας Κεφαλο-

γιάννη,Βασιλείου Κεφαλογιάννη και Νικηφόρου Τσακονίκου.

Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής εκ μέρους του Νοσοκομείου,

ήταν ,Δανδουλάκης Κων/νος Διοικητής,Λιάπη Δήμητρα,Διευθύντρια

Αιματολογικής Κλινικής,Αντωνάκη Εργίνη,Προϊσταμένη τής Κλινικής,

Μακράκη Ειρήνη ,Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Βαγγέλης

Παπαδάκης,Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Η πρόεδρος Σκεύω Μπιζιώτη,ενημέρωσε τούς εκπροσώπους του Νοσο

κομείου για τούς σκοπούς και τίς δραστηριότητς του Δικτύου μας.

Η κα.Μακράκη,αφού ευχαρίστησε θερμά την αντιπροσωπεία,ενημέρωσε

γιά την ιδιαιτερότητα των νοσηλευομένων,μιλώντας για εκείνους με

ενσυναίσθηση και ευαισθησία.

Ο κ.Διοικητήςεξέφρασε τις ευχαριστίες του γενικά,για τις δωρεές

του Δικτύου στο Νοσ/μείο.Το κλίμα ηταν ιδιαίτερα ανθρώπινο και συγκινη-

τικο εκ μέρους όλων.

“Νιώθουμε υπερήφανες πού μέσα από το εθελοντικό έργο του Δικτύου μας

προσφέρουμε ,έστω και ελαχιστη διευκόλυνση στο έργο των εγαζομένων και στήνκαθημερινότητα των νοσηλευομένων.Ξέρουμε όλοι ότι κάποια“κρεββάτια”

δεν φιλοξενούν όνειρα ..αλλά μεγάλο πόνο σωματικό και ψυχικό” τόνισε

η πρόεδρός μας.