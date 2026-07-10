Ανοιχτές Αυλές για τρίτη χρονιά από το Δήμο Ηρακλείου

Από 15/7 έως και 14/8 σε 12 σχολικές μονάδες της πόλης

Για τρίτη χρονιά ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Παιδείας υλοποιούν το επιτυχημένο πρόγραμμα «Ανοικτές Αυλές» σε 12 σχολικές μονάδες του Δήμου από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 14 Αυγούστου.

Τα 12 σχολεία, που θα είναι ανοικτά κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-21:00 προσφέρουν στα παιδιά κάθε ηλικίας τη δυνατότητα για άθληση, παιχνίδι και κοινωνικοποίηση με ασφάλεια. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης:

«Συνεχίζουμε το πρόγραμμα «Ανοικτές Αυλές» για τρίτη χρονιά με στόχο τα παιδιά, που η γειτονιά τους δεν διαθέτει ιδιαίτερους χώρους άθλησης, να μπορούν, ανεξαρτήτως ηλικίας να παίξουν ή να αθληθούν μαζί με τους φίλους τους αλλά και τους γονείς τους».

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τα εξής:

• 36ο Δημοτικό Σχολείο (Ταγματάρχου Γιαμαλάκη 41, Μασταμπάς)

• 6ο ΕΠΑΛ (Πιτσουλάκη 24 Κηπούπολη)

• 1ο Ε.Κ. (Ιτάνου 40, Κηπούπολη)

• Γενικό Λύκειο Ν. Αλικαρνασσού (Βαρδαξή Αποστόλου 1 Ν. Αλικαρνασσός)

• 5ο Γυμνάσιο – 11ο Γενικό Λύκειο (Παπαπέτρου Γαβαλά 64 Μεσαμπελιές)

• 8ο Γενικό Λύκειο (Γ. Ξηρουδάκη 17 Αγ. Ιωάννης)

• 28ο Δημοτικό Σχολείο (Παπαγιάννη Σκουλά 10, Θέρισσος)

• 12ο Γυμνάσιο – 6ο Γενικό Λύκειο (Εμμ. Ξάνθου 29 Κατσαμπάς)

• 11ο Γυμνάσιο – 13ο Γενικό Λύκειο (Μ. Κρήτης 52 Τάλως)

• 26ο Δημοτικό Σχολείο (Γεωργίου Μαράντη 3 Καμίνια)

• 1ο Γυμνάσιο – 1ο Γενικό Λύκειο (Καπετανάκειο)

• 8ο Γυμνάσιο – 7ο Γενικό Λύκειο (Γιόφυρο)