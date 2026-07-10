Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα πραγματικό ορόσημο για τη Μεσαρά.

Με τα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς υλοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Ένα έργο με έμπρακτο αποτύπωμα για την περιοχή, που ενισχύει τις δημόσιες υπηρεσίες και αναβαθμίζει συνολικά τη λειτουργία του κράτους στη νότια Κρήτη.

Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τη συνέπεια και την αποφασιστικότητά του στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής δέσμευσης.

Συγχαρητήρια, επίσης, στον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου, Ταξίαρχο Πάρη Χηνόπουλο και στην Αστυνομική Διευθύντρια της νέας Υποδιεύθυνσης Ρένα Συμιανάκη, καθώς και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας που αναλαμβάνουν το σημαντικό έργο της νέας Υποδιεύθυνσης. Είμαι βέβαιος ότι με επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης και αφοσίωση θα ανταποκριθούν με επιτυχία στην αποστολή τους.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα που κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και τον τόπο μας πιο ισχυρό.

Η σημερινή ημέρα ανήκει σε ολόκληρη τη Μεσαρά.

Είναι μια ημέρα αισιοδοξίας, προόδου και εμπιστοσύνης στο μέλλον.»