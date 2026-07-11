Θερινές εκπτώσεις: Το στοίχημα των 7 δισ.

Τι περιμένει η αγορά από τις θερινές εκπτώσεις – Ο ρόλος των προσφορών και οι 50 ημέρες

Μια ανάσα από τη φετινή εκπτωτική περίοδο, η αγορά ετοιμάζεται για τις θερινές προκλήσεις: από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις πληθωριστικές πιέσεις και την επιλεκτικότητα των καταναλωτών στις διακριτικές δαπάνες τους.

Οι τακτικές καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου 2026, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 20:00.

Θερινές εκπτώσεις: το σωσίβιο

Η ελληνική αγορά δεν χρειάζεται απλώς μεγαλύτερες εισπράξεις, χρειάζεται περισσότερους καταναλωτές, όπως επισημαίνει πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης. «Οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν ανθεκτικότητα,

προσαρμοστικότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, συνεχίζουν να επενδύουν στην ποιότητα, στην αξιοπιστία και στην εμπειρία του πελάτη. Ωστόσο για πολλές επιχειρήσεις οι φετινές εκπτώσεις δεν αποτελούν μόνο μια εμπορική ευκαιρία, αλλά ένα “σωσίβιο” βιωσιμότητας και μια καθοριστική δοκιμασία για τη ρευστότητα τους».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρο της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης έκανε λόγο για «μια σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές.

Οι προσδοκίες μας είναι ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα συμβάλει στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης και θα στηρίξει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών».

Πού θα κινηθούν οι εκπτώσεις

Τα στοιχεία για το 2024 έδειχναν 6,8-6,9 δισ. ευρώ, για το 2025 7-7,1 δισ. ενώ για φέτος ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι.

Εκείνο όμως που έχει πραγματική σημασία δεν είναι μόνο ο τζίρος, αλλά η αύξηση του πιεσμένου όγκου των πωλήσεων που είναι οριακά θετικός 0-2% και η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης.

Το μέσο ποσοστό έκπτωσης θα κινηθεί σε ένα εύρος 35-50% χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις σε σχέση με την προηγούμενη διετία.

Ενώ οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αναμένεται να έχουν μερίδιο 20-23% επί του συνολικού τζίρου, αυξανόμενο από το 17-19% του 2024 και το περσινό 19-21%.

Ο ρόλος του δασμού των 3 ευρώ

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Ιουλίου «τρέχει» ο δασμός των 3 ευρώ από την Κομισιόν σε συναλλαγές κάτω των 150 ευρώ με εξωχώριες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, με στόχο την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η εφαρμογή ίσων κανόνων για τις επιχειρήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για υγιή ανταγωνισμό και προστασία των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, «οι πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς μιλούν για αισθητή επιβράδυνση στη διακίνηση μικροδεμάτων, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση συνθηκών δικαιότερου ανταγωνισμού για το ελληνικό εμπόριο. Τα επίσημα στοιχεία των αρμόδιων αρχών αναμένονται το προσεχές διάστημα και θα επιτρέψουν την πλήρη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου».

Εξάλλου, «αντίπαλοι της εγχώριας αγοράς παραμένουν οι fast commerce πλατφόρμες τρίτων χωρών, με συμμετοχή άνω του 20%, δηλαδή το 1 στα 5 ευρώ των συνολικών αγορών, όπως αναφέρει και το ΕΒΕΠ.

Χάθηκε η δυναμική;

Οπως αναφέρει ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος ΕΣΑ, στον ΟΤ, «τα τελευταία χρόνια ο θεσμός των εκπτώσεων έχει εξελιχθεί, καθώς έχουν απελευθερωθεί οι προσφορές καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους και σε όλα τα είδη. Αυτό σημαίνει πως η κατάσταση προσμονής για τα εκπτωτικά ποσοστά δεν είναι όπως παλιά. Χάθηκε ο θεσμός των εκπτώσεων και μαζί του η δυναμική τους».

«Σαφώς οι επιχειρήσεις θα κάνουν την προσπάθειά τους. Καλύτερα ενδεχομένως να λειτουργούσαν οι εκπτώσεις είτε με δύο περιόδους, για παράδειγμα ένα δίμηνο το καλοκαίρι και ένα το χειμώνα, και τις mid season sales, ή να καταργούνταν και να μην υπάρχουν οι εκπτωτικές περίοδοι στο βαθμό έντασης και εύρου και ποσότητας όπως στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι να υπάρχει η αίσθηση της εμπορικής γιορτής».