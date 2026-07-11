Χαιρετισμός Προέδρου Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Συνάντηση Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με εκπροσώπους παραγωγικών φορεών

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

κου Βαγγέλη Καρκανάκη

«Επίσκεψη Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη Φορολογική Πολιτική, Δημήτρη Μαρκόπουλου»

Σάββατο 11 Ιουλίου |11:00 |Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε την επίσκεψή σας στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Την εκλαμβάνουμε ως έμπρακτη απόδειξη ότι η φορολογική πολιτική δεν σχεδιάζεται μόνο στα κεντρικά γραφεία, αλλά και σε διαρκή επαφή με την πραγματική οικονομία της περιφέρειας — εκεί όπου οι αποφάσεις μεταφράζονται σε καθημερινότητα για χιλιάδες επιχειρήσεις.

Το Ηράκλειο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς πόλους της χώρας. Είναι κόμβος του τουρισμού, του εμπορίου, της αγροδιατροφής και, ολοένα και περισσότερο, της καινοτομίας και της τεχνολογίας

. Η τοπική οικονομία στηρίζεται σχεδόν καθολικά στη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία, με εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, διατηρεί την παραγωγική βάση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η έντονη εποχικότητα, ωστόσο, και η εξάρτηση μεγάλου μέρους των επιχειρήσεων από μια συμπυκνωμένη τουριστική περίοδο, καθιστούν το ζήτημα της ρευστότητας κρίσιμο για την ίδια τους την επιβίωση.

Αναγνωρίζουμε και αποτιμούμε θετικά τη σταθερή προσήλωση της κυβερνητικής πολιτικής στη μείωση των φορολογικών βαρών, στην απλοποίηση των διαδικασιών μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και στη διαμόρφωση ενός σταθερού, προβλέψιμου περιβάλλοντος.

Ασπαζόμαστε πλήρως την αρχή ότι η σταθερότητα ενός φορολογικού πλαισίου είναι συχνά κρισιμότερη για μια επιχείρηση και από το ίδιο το ύψος των συντελεστών. Στο πνεύμα αυτής της εποικοδομητικής συνεργασίας, το Επιμελητήριο Ηρακλείου καταθέτει μια δέσμη θέσεων και προτάσεων φορολογικής πολιτικής, με γνώμονα τη στήριξη της ρευστότητας και της βιωσιμότητας της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Κεντρικό μας αίτημα παραμένει η θέσπιση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ώστε καμία επιχείρηση να μην αποκλείεται από το ίδιο της το κεφάλαιο κίνησης και να μπορεί, ακόμη και υπό κατάσχεση, να καλύπτει τη μισθοδοσία και τις τρέχουσες υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επίσης επανερχόμαστε σε παλαιότερο αίτημα των επιχειρήσεων μελών μας του κλάδου μεταφορών και αυτοκινήτου για τον επανασχεδιασμό του Ψηφιακού Πελατολογίου Οχημάτων, ώστε να εξελιχθεί από μηχανισμός επιβολής προστίμων σε ένα ευέλικτο εργαλείο που διευκολύνει ουσιαστικά τη συμμόρφωση.

Στην ίδια κατεύθυνση, προτείνουμε μέτρα αποσυμφόρησης για τις οφειλές των επιχειρήσεων — θέσπιση πλαφόν στις προσαυξήσεις των ασφαλιστικών οφειλών και αυτόματο συμψηφισμό μεταξύ όσων οφείλει και όσων δικαιούται μια επιχείρηση από το κράτος — καθώς και πιο μόνιμες, οριζόντιες λύσεις, με αιχμή την επαναφορά της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 120 δόσεις για τις βιώσιμες επιχειρήσεις.

Τέλος, εισηγούμαστε μια δέσμη στοχευμένων φορολογικών κινήτρων που επιβραβεύουν τη συνέπεια και ενθαρρύνουν την επένδυση στην καινοτομία.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι θέσεις που καταθέτουμε δεν εκφράζουν αίτημα εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις, αλλά αίτημα δικαιοσύνης, λειτουργικότητας και κοινής λογικής. Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της· η ανθεκτικότητα αυτή, όμως, δεν πρέπει να μετατρέπεται σε μόνιμη δοκιμασία επιβίωσης. Χρειαζόμαστε μια νέα ισορροπία: περισσότερη ρευστότητα, δικαιότερες ρυθμίσεις και ένα κράτος που θα λειτουργεί ως εταίρος στην ανάπτυξη και όχι ως παράγοντας συσσώρευσης προβλημάτων.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου δηλώνει την ετοιμότητά του να συμβάλει εποικοδομητικά σε κάθε βήμα αυτής της προσπάθειας, θέτοντας στη διάθεσή σας τη γνώση και την εμπειρία της τοπικής αγοράς.

Και πάλι σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και την ουσιαστική ακρόαση, και ευελπιστούμε ότι η σημερινή συνάντηση θα αποτελέσει την αφετηρία μιας γόνιμης και διαρκούς συνεργασίας,