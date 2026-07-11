Η Περιφέρεια Κρήτης τιμώμενη στον 4ο Διαγωνισμό Χειροποίητης Πίτας στα Σήμαντρα Χαλκιδικής

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας ο 4ος Διαγωνισμός Χειροποίητης Πίτας. Η διοργάνωση, που υλοποιήθηκε από τον Σύλλογο Γυναικών Σημάντρων, σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Προποντίδας, την Τοπική Κοινότητα και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας, αποτέλεσε σημείο συνάντησης της παράδοσης και της τοπικής γαστρονομίας.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Κρήτη φέρει τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026. Η κρητική αποστολή παρουσίασε αυθεντικές γεύσεις, όπως καλιτσούνια, λυχναράκια, γραβιέρα, παξιμάδια, ξεροτήγανα, αμυγδαλωτά και τσικουδιά. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση της δράσης «Πάμε για… χόρτα!», η οποία αναδεικνύει τη γνώση της συλλογής άγριων βρώσιμων χόρτων και τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Σοφία Μαλανδράκη – Κρασουδάκη υπογράμμισε ότι η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας και ισχυρό εργαλείο εξωστρέφειας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για τη σταθερή στήριξη σε δράσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική διπλωματία του νησιού.

Η Σοφία Μαλανδράκη εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την εξαιρετική διοργάνωση και φιλοξενία στην Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Σημάντρων Δέσποινα Χατζηευθυμίου, στον Δήμαρχο Νέας Προποντίδας Μανώλη Καρρά, στον Πρόεδρο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας Νικόλαο Παπαχρήστο και στον Θοδωρή Μπούζουρα. Επίσης, ευχαρίστησε τον Σύλλογο Κρητών Χαλκιδικής για την πολύτιμη συμβολή του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στους χορηγούς της αποστολής: Κρητικά Εδέσματα Σημανδηράκη για τα ξεροτήγανα, Ξυλόφουρνο Αγίου Νεκταρίου για τα παξιμάδια, Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών Νομού Χανίων για τα αμυγδαλωτά και Κρητικό Εργαστήρι Λαμπάκη για τα καλιτσούνια, καθώς και στους Πολιτιστικούς Συλλόγους που συμμετείχαν.

Σε δήλωσή της, η Σοφία Μαλανδράκη ανέφερε: «Η Κρήτη δεν μεταφέρει μόνο γεύσεις. Μεταφέρει ιστορία, μνήμη, αξίες και ανθρώπους. Ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026 έχουμε την ευθύνη να αναδεικνύουμε τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας και να οικοδομούμε γέφυρες συνεργασίας με κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η θερμή φιλοξενία στα Σήμαντρα επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία με αγάπη για την παράδοση γεννά πρωτοβουλίες που ενώνουν. Ευχαριστώ από καρδιάς όσους συνέβαλαν».

Στην αποστολή συμμετείχαν η Επίτιμη Διευθύντρια Κρητικής Γαστρονομίας UNESCO Ελλάδος Άρτεμις Μπεμπλιδάκη, οι μαγείρισσες Νεκταρία Κοκκινάκη και Ράνια Λεντζάκη, η Νικολέτα Σινάκη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Σπηλιάς Χριστίνα Κανιτσάκη και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρυσών Κυδωνίας Μανταλένα Χωραφάκη.