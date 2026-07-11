Χανιά:16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Dance Days Chania”

20.07 – 02.08.2026

Το Dance Days Chania, για 16η συνεχόμενη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί, από τις 20 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου.

Με την πεποίθηση ότι το σώμα και η σύγχρονη δημιουργία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, φιλοξενεί περισσότερους από 90 καλλιτέχνες του χορού σε έργα που υπογραμμίζουν την σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας ώστε να υπάρχεις σήμερα, να κινείσαι, μετατοπίζεσαι, μοιράζεσαι, να παραμένεις ενεργός και να εξελίσσεσαι.

Οι δημιουργοί τους, μας υποδέχονται στον κόσμο τους και συνθέτουν νέα τοπία με σώματα ανήσυχα, ανατρεπτικά αλλά και γαλήνια. Το 16ο Dance Days Chania, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», σε χώρους πολιτισμού, αλλά και σε γειτονιές, δρόμους, πάρκα, πλατείες, δίνει χώρο στην διεύρυνση της έρευνας και προσκαλεί σε διάδραση και ειλικρινείς σωματικούς διαλόγους με την κοινότητα.

Παραστάσεις που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, έργα υπό διαμόρφωση (ενότητα “Open Studio”), καλλιτεχνικά project στον δημόσιο χώρο και συμπεριληπτικές performances, διαμορφώνουν μέρος του προγράμματος της διοργάνωσης και μας προσκαλούν να αφεθούμε, να ανασάνουμε, να εξερευνήσουμε και να κατανοήσουμε μέσω της τέχνης του χορού, τον κόσμο.

Το Dance Days Chania επιμένει στην ανάδειξη της ουσίας των ανθρώπινων σχέσεων, στην συμπερίληψη, στην πρόταση διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων και στην διάθεση εργαλείων για έμπνευση, υποστήριξη και εξέλιξη.



Το πρόγραμμά του αποτελείται από:

– 15 παραστάσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και χώρους πολιτισμού

– 3 παραστάσεις σε σημεία της πόλης [ελεύθερη είσοδος]

– 10 σεμινάρια και εργαστήρια από την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους χορογράφους»

– Project από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος» (δημιουργία πρωτότυπων site specific εν εξελίξει έργων από Έλληνες δημιουργούς) [ελεύθερη είσοδος]

– 4 επιλεγμένα υπό διαμόρφωση έργα από την νέα ενότητα “Open Studio”

– Προβολή τριλογίας ταινιών χορού με θέμα την γυναίκα από την δημιουργό Editta Braun [ελεύθερη είσοδος]

– Προβολή επιλεγμένων cartoon σε συνεργασία με το 10o Chaniartoon

– Έκθεση έργων από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”» σε συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων [ελεύθερη είσοδος]

Η χορευτική μας πρόταση για το 2026 συνιστά τον συγκερασμό τρυφερών και συνάμα εκρηκτικών συναντήσεων με κοινωνικό πρόσημο και ανθρωποκεντρική διάσταση, θέτοντας στο επίκεντρο υπαρξιακά ζητήματα που αναζητούν καταφύγιο και λύση στην τέχνη.

Ο σχεδιασμός του φεστιβάλ και το σύνολο των δράσεων που φιλοξενούνται εντάσσονται στους ευρύτερους άξονες:

– «Αστικές/ κοινωνικές χαρτογραφήσεις – συλλογικές χορογραφίες»

– Συμπερίληψη προσβασιμότητα

– Εκπαίδευση – «σωματικοί διάλογοι»

– Νέα μέσα – νέες τάσεις – in flux (σε ροή)

– Έρευνα – «μετάβαση» – καλλιτεχνικές γέφυρες

– Η τέχνη ως φορέας κοινωνικών μετατοπίσεων

Σημαντικό μέρος του φεστιβάλ, για 9η χρονιά, συντελεί η ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος». Μέσω αυτής, υποστηρίζει ως παραγωγός την δημιουργία πρωτότυπων τοποειδικών εν εξελίξει έργων από νέες/ους, αποκλειστικά, δημιουργούς από την Ελλάδα,

οι οποίοι εμπνέονται από την πόλη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την κουλτούρα της και αναπτύσσουν το καλλιτεχνικό και ερευνητικό τους λεξιλόγιο σε άμεση συνάρτηση με τον δημόσιο χώρο και την τοπική κοινότητα.

Επιπλέον, ουσιαστικό μέρος του Dance Days Chania αποτελεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Όπως κάθε χρόνο, και φέτος, θα φιλοξενηθούν σεμινάρια και εργαστήρια για την κατάρτιση των νέων χορευτριών/ών, σπουδαστριών/ών, ερασιτεχνών και εφήβων από έμπειρους επαγγελματίες

διεθνούς εμβέλειας, σε τεχνικές αυτοσχεδιασμού, ρεπερτόριο, εκφραστικών σωματικών πρακτικών, κ.ά.. Οι εγγραφές συνεχίζονται.

Προβολή ταινιών χορού με θέμα την γυναικεία οπτική για τον κόσμο μας και συζήτηση με την δημιουργό, αλλά και πρωινό με cartoon για όλες τις ηλικίες σε συνεργασία με το 10ο Chaniartoon, θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στις 21 και 26 Ιουλίου αντίστοιχα.

Διαφορετικές εκφάνσεις και ποικίλα εκφραστικά μέσα γύρω από την κίνηση και το σώμα παρουσιάζονται με ελεύθερη είσοδο στο κοινό.

Τέλος, το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το δικό μου σώμα “μιλά”», υλοποιήθηκε για 4η συνεχή χρονιά σε συνδιοργάνωση με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων και τον Δήμο Χανίων. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του πραγματοποιούνται από τον Νοέμβριο

έως και τον Ιούλιο βιωματικά εργαστήρια για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με δωρεάν συμμετοχή, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την πρόληψη παραβιαστικών συμπεριφορών στα σχολεία μέσα από την ανάπτυξη της σωματικής και συναισθηματικής αντίληψης.

Δημιουργίες από τις συναντήσεις και εργασίες των ομάδων θα παρουσιαστούν στο φουαγιέ του θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» από τις 26 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου ως έκθεση έργων από τα παιδιά. Εργαστήρια για παιδιά και ερευνητικές παρουσιάσεις θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο των δράσεων.

Το “Dance Days Chania” διοργανώνεται από το Σύλλογο Εκφραστικού Χορού “Συν-Κίνηση” από το 2011 με εθελοντική εργασία των μελών του. Συνδιοργανωτές της 16ης διοργάνωσης συντελούν η Περιφέρεια Κρήτης Π.Ε. Χανίων και ο Δήμος Χανίων,

ενώ παράλληλα λαμβάνει την οικονομική υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα και του προγράμματος EFFEA Grants του EFA για την συμμετοχή καλλιτεχνών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων,

η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, το Διεθνές Φεστιβάλ cartoon “Chaniartoon”, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων.

Το DDC έχει λάβει την πιστοποίηση EFFE Label 2017-2018, 2019-2021, 2022 – 2023, 2024-2025 & 2026-2027 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFA.

*Προπώληση εισιτηρίων στο https://www.ticketservices.gr/event/dance-days-chania/ .

*Διαθέσιμα πακέτα εισιτηρίων: FULL PASS 130€ (στο ticketservices.gr) , 6 βραδιές 65€ (στο ταμείο του θεάτρου).

Παραστάσεις: https://vimeo.com/1194996923

Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ και συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθούν την

Τρίτη 14/07 στις 19:00 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου!

*Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://dancedays.gr/festival/ για το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες.

http://dancedays.gr/ | https://www.facebook.com/people/Dance-Days-Chania-Festival

https://vimeo.com/user45591430/videos

https://www.instagram.com/dancedayschania_festival/

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ:

20.07

21:30 MOZ/ Χρυσάνθη Μπαδέκα, “TERRAS” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

21.07

20:00 Προβολή τριλογίας ταινιών χορού “Women.Dance.Films” και συζήτηση με τη δημιουργό Editta Braun | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 Rosana Ribeiro/ SELVA, “Tidal Wave” (Αυστρία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» [Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα]

22:15 Adriano Bolognino, “Last movement of hope// II Chapter: Organi (Ιταλία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια για τις 2 παραστάσεις: 16€ κανονικό, 13€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

22.07

19:45 Δημήτρης Ναβράς & Έλλη Βασσάλου “Khalli il Kooti- Άσε Κάτω το Κουτί’” (Ελλάδα) | περιοχή Κουμ Καπί – Σπλάντζια | αφετηρία παιδική χαρά “Πύλη της Άμμου”

Ενότητα: Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 ZfinMalta National Dance Company/ Sita Ostheimer, “Mortal Heroes” (Μάλτα/ Γερμανία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

23.07

20:00 ELELEI, “Blindly’” (Ισπανία) | Δημοτικός Κήπος Χανίων

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 Platforma 13, “Balkan Ballerinas” (Ρουμανία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

24.07 Βραδιά Νέων Χορογράφων

21:30 NOFENCE, “You Are the Center of Your Little World” (Αυστρία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» [Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα]

22:15 Έργα αποφοίτων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Young Choreographers 2026 της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

– Νάντια Κοντού, Λένια Βαβυλουσάκη, «Status Quo»

– Γιάννης Βολονάκης, «Αντί-Εγώ»

– Λένια Βαβυλουσάκη, «Έγκλημα σκέψης»

– Πάρις Τσαφαράς, «00:13»

Εισιτήρια για τις παραστάσεις της βραδιάς: 16€ κανονικό, 13€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

25.07

20:30 Marie Gyselbrecht/ RED SQUID, “NEST” (Ισπανία/ Βέλγιο) | πρώην Γαλλική Σχολή (Χαλέπα)

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

26.07

11:00 Προβολές επιλεγμένων cartoon με θέμα το σώμα και την κίνηση σε συνεργασία με το 10ο διεθνές φεστιβάλ Chaniartoon | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

–Είσοδος ελεύθερη—

12:30 – 14:00 Εργαστήριο για παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος «Το δικό μου σώμα “μιλά”» με την Ελεάνα Μπαϊράμογλου και το «φεστιβαλάκι Χανίων» | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

–Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωση συμμετοχής.—

19:00 Παρουσίαση διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας: “Το δικό μου σώμα μιλά”: μελέτη περίπτωσης του επιμορφωτικού προγράμματος κινητικής έκφρασης προς εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων. Ακρίβα Θεοδώρα Αθηνά, ΑΠΘ – Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

–Είσοδος ελεύθερη—

20:00 Εγκαίνια έκθεσης έργων μαθητριών/ών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Το δικό μου σώμα μιλά» | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» , φουαγιέ

–Είσοδος ελεύθερη—

* Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, 26.07 – 02.08, 11:00-14:00 & 19:00 – 21:00 *

27.07

20:00 – Παρουσιάσεις έργων υπό διαμόρφωση, ενότητα “Open Studio” | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

– Ιωάννα Παρασκευοπούλου, “hardcore echoes”

– Αναστασία Μπρουζιώτη/ Alma libre co., “Κίονες του Ουρανού”

– Πολένα Κόλια Πέτερσεν, “LOITSUT at the end of the world”

– Αλέξανδρος Κυριαζής, “The Chicken & the Duck”

Γενική είσοδος για τις παραστάσεις της βραδιάς: 16€

* Η παρουσίαση κάθε έργου διαρκεί 20’ και θα ακολουθήσει συζήτηση με τις/ους δημιουργούς.

28.07

19:45 Ομάδα σύγχρονου χορού “Συν-Κίνηση”, Γυναίκες 65+, “νήμα” (Ελλάδα) | Πάρκο Αγ. Μαγδαληνής (Χαλέπα)

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 Luisa Heilbron & Andrea Givanovitch, «Violent Delights» (Αυστρία/ Γαλλία/ Βραζιλία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» [Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα]

22:00 ocram dance movement/Glenda Gheller, “Love Parade” (Ιταλία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια για τις 2 παραστάσεις: 16€ κανονικό, 13€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

29.07

20:30 Peter Jasko, “Keeping the state” (Σλοβακία, Καναδάς) | Πλατεία Κατεχάκη

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 FINGERSIX/ Σοφία Μαυραγάνη, “Glorious epic” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

30.07

20:00 Blip | inclusive multisensory project / Γιώτα Πεκλάρη, Βάσια Ζορμπαλή, “μπ(λ)αλούν _ ακουστική επιτελεστική εγκατάσταση” (Ελλάδα) | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Γενική είσοδος: 10€

31.07

21:15 Compagnie o, “a night walk through the multiverse” (Ελβετία) | Περιπατητική performance με αφετηρία επί των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου & Τζιλιβάκη, πλάι Βίλα Κούνδουρου – πάρκο (η διαδρομή αποτελείται από τμήματα με σκαλοπάτια).

*Περιορισμένος αριθμός θέσεων/ συμμετεχόντων.

Γενική είσοδος: 13€

01.08

21:30 Clementine & Lisard, “La Mecànica de l’Infortuni (The Mechanics of Misfortune)” (Ισπανία/ Γαλλία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

02.08

21:30 Kinetic Orchestra, “Bolero” (Φινλανδία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

Σεμινάρια & Εργαστήρια Dance Days Chania 2026

> Προσφέρονται ποσοστά έκπτωσης.



 20-23/07 Marie Gyselbrecht/ Peeping Tom (BE) – Laboratory for movement and theatrical work

 20-21/07 Csaba Varga (HU/FR) – Fleshboost

 20/07 Adriano Bolognino (IT) – Into Gesture / Beyond Form

 21-24/07 Akram Khan Company/ Ελπίδα Σκούρου (GR/UK) – Akram Khan Company workshop & Jungle Book reimagined repertoire

 22-23/07 ELELEI co./Sabrina Gargano & Rafa Jagat (IT/ES) – Conflict Movements

 24-25/07 Jacob Gomez (ES) – Tools and available body

 26-29/07 Peter Jasko (SK/CA) – Deep Movement Consciousness

 27-29/07 Rafaela Sahyoun (BR) – The Body The Player The Journey

 30-31/07 Clementine Telesfort & Lisard Tranis (ES/FR) – The attentive act

 30/07 – 01/08 Kinetic Orchestra/ Hugo Sellam (FI/FR) – Creative Floorwork

Για πληροφορίες και εγγραφές: dd.ch.workshops@gmail.com

Επιλεγμένα καρτούν έργα από το Chaniartoon

26.07 – 11:00 | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – Είσοδος ελεύθερη

One Last Dance (DE) – Sophie Fink – Διάρκεια: 2.02’

Amer (FR) – Christophe Greenough, Alexandre Pamart, Lucy Donnot, Duncan Delionnet, Constance Mancheron, Sacha Amsalem, Lea Maureaux, Teddy Bres – Διάρκεια: 6.50’

Orchid in a frenzy (FR) – Elisa ANDRADE FONSECA – Διάρκεια: 3.27’

Firebird (BG) – Velislava Gospodinova – Διάρκεια: 7.07’

Dueto (CL) – Matías Joshua Villalobos – Διάρκεια: 2.51’

Gaea and Aether (GR) – Μαίη Σταθοπούλου – Διάρκεια: 4.42’

Daisy (IN/ MX/ PH/ ES) – Aditi Dixit, Joffrey Atienza Zamora, Shecid Domínguez Aguilera – Διάρκεια: 4.47’

Breakadventure (DE) – Igor Krasik – Διάρκεια: 1.00’

Love Me, Fear Me (DE) – Veronica Solomon – Διάρκεια: 6.06’

Circadian Dancers (LV) – Madara Duka – Διάρκεια: 3.10’

SINGIN’ IN THE POND (FR) – Manon Beauvais, Dylan Bequet, Antoine Clerc, Megan Denon, Aymeric Ebro Sylvie Tang – Διάρκεια: 2.41’

Do not cross (IT) – Flora Dovigo, Massimo Vignati – Διάρκεια: 5.18’

What’s There (MO) – Ray Yang – Διάρκεια: 3.45’

TALENT SCOUT (ES) – Jose Herrera – Διάρκεια: 7.00’

Συνολική Διάρκεια: 60’ – Επιμέλεια: Μάριος Ιωαννίδης