Σταύρος Αρναουτάκης: «Μηδενική ανοχή στην ενδοοικογενειακή βία» Κοινό μέτωπο από την Περιφέρεια Κρήτης στην εκδήλωση «ΜΑΖΙ ΣΠΑΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ»

Η μηδενική ανοχή στη βία, και ειδικότερα στην ενδοοικογενειακή, τονίστηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «ΜΑΖΙ ΣΠΑΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ». Η εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στην πρωτοβουλία «13 Πόλεις, Ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Θέατρο Αστόρια.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί στατιστικό μέγεθος ή μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά ένα βαθύ, συλλογικό τραύμα στην καρδιά της κοινωνίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια ανοιχτή πληγή που προσβάλλει την έννοια του πολιτισμού και της δημοκρατίας και η οποία απαιτεί άμεση, καθολική και συντονισμένη πολιτική και κοινωνική απάντηση.

Όπως ανέφερε η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, σχεδιάζει και υλοποιεί το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των δύο φύλων. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής για τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου,

διευρύνονται οι συνεργασίες της Περιφέρειας με την Εκκλησία της Κρήτης, τους Δήμους, τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού, καθώς και με εξειδικευμένους φορείς.

«Συστρατευόμαστε μαζί σας ως Περιφέρεια Κρήτης και ως τοπική κοινωνία για να διαλύσουμε τα σύννεφα του φόβου, να κόψουμε το νήμα της σιωπής που καταπνίγει όσους υποφέρουν και να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και ασφάλειας στον πυρήνα της ύπαρξής μας,

την οικογένεια. Στην ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα αυτού του τόπου, στις αξίες που κληρονομήσαμε και οφείλουμε να παραδώσουμε, είναι βαθιά ριζωμένες λέξεις όπως η λεβεντιά, το φιλότιμο, το θάρρος, η αλληλεγγύη ανάμεσα στις οποίες η λέξη βία δεν έχει καμμία θέση.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, στεκόμαστε σθεναρά, ανυποχώρητα και με απόλυτη αυστηρότητα απέναντι σε κάθε μορφή βίας, από όποιον και αν προέρχεται, σε όποιον και αν κατευθύνεται», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης στην κατακλείδα του χαιρετισμού του.