Φοιτητική κατοικία: Ενοίκια «φωτιά» στην Κρήτη – Έως και 800 ευρώ για ένα δυάρι

Μέχρι και 800 ευρώ για ένα δυαράκι ζητούν οι ιδιοκτήτες – Ποια είναι η εικόνα στις μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας

Οι διαθέσιμες κατοικίες προς ενοικίαση σε ολόκληρη τη χώρα είναι περιορισμένες, η βραχυχρόνια μίσθωση κερδίζει διαρκώς έδαφος λειτουργώντας ως καταλύτης για την τουριστική ανάπτυξη, οι τιμές των μισθωμάτων έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη και η ανεύρεση φοιτητικής εστίας έχει γίνει πλέον μία δύσκολη εξίσωση για χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα.

Φέτος, μάλιστα, η κατάσταση εμφανίζεται ακόμα πιο δύσκολη, παρατείνοντας αρκετά τον χρόνο ανεύρεσης κατοικίας για τους νεοεισερχόμενους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το δεδομένα που μπορεί να διαπιστώσει κάποιος από τα μεσιτικά γραφεία, αλλά και από τις μεγάλες ιστοσελίδες που ασχολούνται με το κομμάτι του real estate, είναι ότι πολύ δύσκολα μπορεί να εντοπιστεί σπίτι που προορίζεται για φοιτητές και να διατίθεται με ενοίκιο κάτω από 400 ευρώ τον μήνα.

Επιπλέον, αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες θέτουν χρονικό όριο στη διάρκεια παραμονής σε μία κατοικία.

Αυτό παρατηρείται στους περισσότερους τουριστικούς δήμους, όπου οι φοιτητές είναι αναγκασμένοι να αδειάζουν τα διαμερίσματά τους πριν καν ολοκληρωθεί η εξεταστική του εαρινού εξαμήνου.

Στην Κρήτη, χρόνο με τον χρόνο το σκηνικό γίνεται όλο και πιο σύνθετο, όπως αποτυπώνεται και μέσα από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το πανελλαδικό δίκτυο real estate.

Ειδικότερα, για τον νομό Ηρακλείου ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια που θέλει να νοικιάσει μία γκαρσονιέρα γύρω στα 25 τ.μ. πρέπει να δαπανήσει από 250-400 ευρώ τον μήνα, ενώ τα νούμερα ζαλίζουν για μικρά διαμερίσματα μέχρι 60 τετραγωνικά, με τις τιμές να ξεκινούν από 450 ευρώ και να φτάνουν στα 750 ευρώ τον μήνα.

Χανιά

Στα Χανιά, για μία γκαρσονιέρα από 30-45 τ.μ. το κόστος μισθωμάτων ξεκινά μεσοσταθμικά από τα 520 ευρώ και φτάνει έως τα 650 ευρώ τον μήνα, πρωτόγνωρο για ένα σπίτι τέτοιου μεγέθους.

Τα πράγματα ξεφεύγουν στα δυαράκια των 50-60 τ.μ., με τα νούμερα να αρχίζουν από τα 600 ευρώ και να φτάνουν έως και τα 800 ευρώ.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο Ρέθυμνο, όπου για ένα διαμέρισμα 30-45 τ.μ. οι φοιτητές πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση προβλέπονται ενοίκια από 450-650 ευρώ τον μήνα, ενώ για τα δυάρια μέχρι 60 τ.μ. τα μισθώματα υπολογίζονται από 550-800 ευρώ τον μήνα.

Η έρευνα

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «στις 21 φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας, τα ζητούμενα μισθώματα για φοιτητικές κατοικίες καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες 30-45 τ.μ., που αποτελούν και την κυριότερη επιλογή των φοιτητών, με τη μεσοσταθμική αύξηση να προσεγγίζει το 8%.

Στις κατοικίες έως 25 τ.μ. η μέση αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ στις κατοικίες 50-60 τ.μ. περιορίζεται περίπου στο 6%.

Την ίδια στιγμή, η διαθεσιμότητα μικρών κατοικιών, που αποτελούν την πρώτη επιλογή των περισσότερων φοιτητών, περιορίζεται συνεχώς.

Οι κατοικίες έως 25 τ.μ. είναι πλέον ιδιαίτερα δυσεύρετες, ενώ σε αρκετές φοιτητικές πόλεις η διαθεσιμότητά τους είναι πρακτικά μηδενική, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την αναζήτηση οικονομικής στέγης.

Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι φοιτητουπόλεις με έντονη τουριστική δυναμική, όπου η μίσθωση κατοικίας πραγματοποιείται πλέον με διαφορετικούς όρους.

Σε περιοχές όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Κέρκυρα και η Ρόδος, αλλά και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, πολλοί ιδιοκτήτες μισθώνουν τις κατοικίες τους σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο, ζητώντας την αποχώρησή τους πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, ώστε τα ακίνητα να διατεθούν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η πρακτική αυτή δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται κάθε χρόνο να αναζητούν εκ νέου κατοικία ή να αποδέχονται συμβάσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας».

Πάτρα

Στην Πάτρα, όπου εδρεύει το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, τα ζητούμενα μισθώματα στις περισσότερες φοιτητικές περιοχές εξακολουθούν να καταγράφουν αυξητικές τάσεις, περιορίζοντας τις διαθέσιμες οικονομικές επιλογές για τους νέους φοιτητές.

Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 300 €/μήνα έως 400 €/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. φτάνει ακόμη και τα 650 €/μήνα. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Πιο οικονομικές επιλογές εξακολουθούν να προσφέρουν οι περιοχές Ταραμπούρα, Ζαρουχλέικα, Ψαροφάι και πλατεία Παπανδρέου, όπου το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. διαμορφώνεται από 250 €/μήνα έως 270 €/μήνα.

Οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 280 €/μήνα έως 450 €/μήνα, για κατοικίες 30-45 τ.μ. φτάνει ακόμη και τα 600 €/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. αγγίζει τα 700 €/μήνα.

Οι ανώτερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Κομοτηνή

Στην Κομοτηνή, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 230 €/μήνα έως 400 €/μήνα. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται από 250 €/μήνα έως 600 €/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Αντίστοιχα, για κατοικίες 50-60 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 300 €/μήνα έως 600 €/μήνα, με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες.

Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα είναι εγγεγραμμένα 537 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 534 το 2025, 516 το 2024 και 428 το 2023. Κατά τους χειμερινούς μήνες, η δυναμική της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης ενισχύεται σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και τα 500-700 ακίνητα, λόγω της αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας.

Στη φοιτητούπολη της Ηπείρου, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 250 €/μήνα έως 400 €/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. από 260 €/μήνα έως 700 €/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Οι τουριστικοί δήμοι: Χανιά, Ρόδος, Κέρκυρα

Στους τρεις μεγαλύτερους νησιωτικούς φοιτητικούς προορισμούς, σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών επιλέγει να μισθώνει τις κατοικίες σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου να τις διαθέτει μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στον δήμο Χανίων είναι εγγεγραμμένα περίπου 3.690 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 3.694 το 2025 και 3.738 το 2024. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 520 €/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. φτάνει ακόμη και τα 800 €/μήνα.

Στη Ρόδο, είναι εγγεγραμμένα 927 ακίνητα, έναντι 856 το 2025 και 798 το 2024. Το ζητούμενο μίσθωμα για πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 590 €/μήνα, ενώ η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 25 τ.μ. είναι σχεδόν μηδενική, όπως ιδιαίτερα περιορισμένη είναι και η προσφορά κατοικιών 50-60 τ.μ.

Στην Κέρκυρα, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στην παλιά πόλη. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες, τα ζητούμενα μισθώματα ξεκινούν από 550 €/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. κυμαίνονται από 600 €/μήνα έως 850 €/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα. Στο νησί είναι εγγεγραμμένα 5.471 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 6.412 το 2025 και 6.759 το 2024. https://www.neakriti.gr/