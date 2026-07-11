Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος σε συνάντηση με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων

Πρόθυμος να ακούσει όλα τα ζητήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος στη διάρκεια της πολύωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η φορολογία επιχειρήσεων, επαγγελματιών και φυσικών προσώπων, ο ΦΠΑ, η ρύθμιση οφειλών, ο ειδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός, οι καθυστερήσεις στην πληρωμή του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και το καθεστώς της ρύθμισης οφειλών αναδείχθηκαν κατά τη συζήτηση ως υψηλής σημασίας για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος, κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις, αρκετές από τις οποίες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν διευκολύνοντας χωρίς δημοσιονομικό κόστος την επιχειρηματική δραστηριότητα και δεσμεύθηκε ότι σε συνεργασία με συναρμόδιους Υπουργούς θα εξετάσει τον τρόπο εφαρμογής τους. Παράλληλα, επισήμανε ότι παραμένει στη διάθεση όλων των εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι θα ήθελαν να εξειδικεύσουν προτάσεις που σχετίζονται με το δικό του χαρτοφυλάκιο και ανέφερε ότι έχει ήδη ορίσει κάποιες συναντήσεις για περεταίρω συζητήσεις.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης υποδεχόμενος τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χαρακτήρισε την επίσκεψή του «ως έμπρακτη απόδειξη ότι η φορολογική πολιτική δεν σχεδιάζεται μόνο στα κεντρικά γραφεία, αλλά και σε διαρκή επαφή με την πραγματική οικονομία της περιφέρειας — εκεί όπου οι αποφάσεις μεταφράζονται σε καθημερινότητα για χιλιάδες επιχειρήσεις.»

Ο κ. Καρκανάκης παρέδωσε στον κ. Μαρκόπουλο Υπόμνημα με τις θέσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, επισημαίνοντας ότι αυτές δεν εκφράζουν αίτημα εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις, αλλά αίτημα δικαιοσύνης, λειτουργικότητας και κοινής λογικής για τη στήριξη των επιχειρήσεων. «Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της· η ανθεκτικότητα αυτή, όμως, δεν πρέπει να μετατρέπεται σε μόνιμη δοκιμασία επιβίωσης.

Χρειαζόμαστε μια νέα ισορροπία: περισσότερη ρευστότητα, δικαιότερες ρυθμίσεις και ένα κράτος που θα λειτουργεί ως εταίρος στην ανάπτυξη και όχι ως παράγοντας συσσώρευσης προβλημάτων» επισήμανε και δήλωσε την ετοιμότητα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου να συμβάλει εποικοδομητικά σε κάθε βήμα αυτής της προσπάθειας, θέτοντας στη διάθεσή της Πολιτείας τη γνώση και την εμπειρία της τοπικής αγοράς.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι Βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, καθώς επίσης, ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Σενετάκη κ. Γιώργος Σενετάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Μιχάλης Βάμβουκας.