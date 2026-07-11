Εγκαίνια Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης: «Δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί»

Αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε, και η ηγεσία της Αστυνομίας κι εγώ προσωπικά ως πολιτικός προϊστάμενος, όλα, ένα προς ένα, γίνονται πραγματικότητα. Όχι μόνο ως προς τις δομές, τις υποδομές και το προσωπικό και ό,τι άλλο χρειάζεται, αλλά, κυρίως, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα για την ασφάλεια.

Για να φτιάξουμε μια πιο ασφαλή Κρήτη και να καταπολεμήσουμε αυτούς τους εναπομείναντες παραβατικούς, οι οποίοι να ξέρουν, στο τέλος, θα οδηγηθούν στη φυλακή», σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην τελετή για τα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς.

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στο κτήριο που θα στεγαστούν οι Υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης, το οποίο παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και βρίσκεται στον δρόμο Μοιρών-Τυμπακίου.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Υπουργός σημείωσε πως για να βρεθεί λύση στο ζήτημα της ιδιαίτερης παραβατικότητας που καταγράφεται στην Κρήτη αυτό που χρειάζεται είναι η εμπέδωση της ασφάλειας. «Η ασφάλεια, όπως πρέπει να την αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης και η οποία καθορίζεται από το Σύνταγμα, τους Νόμους και τους θεσμούς μιας χώρας, στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολαίου. Σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχουν σασμοί, αλλά υπάρχουν θεσμοί. Οι σασμοί είναι για ανθρώπους οι οποίοι στερούνται,

δυστυχώς, της λογικής και σκοτώνουν, δολοφονούν και μετά τους απαιτούν», είπε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε, δε, πως η Κρήτη έχει ανθρώπους πρωτοπόρους στην επιχειρηματικότητα, στον χώρο της πολιτικής, των θεσμών, στον χώρο της αυτοδιοίκησης και κυρίως στον χώρο της οικονομίας και της ανάπτυξης. «Την αξία των ανθρώπων και του τόπου πρέπει να το κρατήσουμε σαν μια μεγάλη αξία», είπε και έστειλε «μήνυμα»

λέγοντας πως, «έχουμε υποχρέωση αυτά τα θλιβερά φαινόμενα να μην τα επιτρέψουμε να συνεχιστούν. Και γι’ αυτό είμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι αυτές οι απαράδεκτες συμπεριφορές της παραβατικότητας, οι δολοφονίες, οι ζωοκλοπές, οι εκβιασμοί, τα ναρκωτικά, οι ληστείες και όποιες άλλες παραβατικές συμπεριφορές έχουν ημερομηνία λήξης. Υποσχόμαστε αυτή την ημερομηνία λήξης».

Σχετικά με το κτήριο που θα στεγαστούν οι Υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης ο κ.Υπουργός ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Φαιστού, όπως και τον Περιφερειάρχη Κρήτης κι έκανε λόγο για πρότυπο λειτουργίας Υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, καθώς το συγκεκριμένο κτήριο συμπεριλαμβάνεται σε ένα συγκρότημα 4 κτηρίων, στα οποία θα στεγαστούν, επίσης, Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και του ΕΚΑΒ.

Επιπλέον, εξήρε την Αστυνομικό Διευθυντή Ρένα Συμιανάκη που αναλαμβάνει τη διοίκηση της Υποδιεύθυνσης κάνοντας λόγο για μια ικανή Αξιωματικό που θα διοικεί την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς, στην οποία θα υπηρετούν 70 αστυνομικοί και θα διαθέτει όλες τις Υπηρεσίες «πρώτης γραμμής», όπως και το ειδικό Τμήμα Εξιχνίασης Ειδικών Εγκλημάτων της περιοχής.

«Είναι κάτω από το ραντάρ της αστυνομίας όλη αυτή η παραβατικότητα που αποτελεί και το γκρίζο κοινωνικό τοπίο στην Κρήτη», είπε και πρόσθεσε πως οι ικανοί Αξιωματικοί του Τμήματος είναι «διαρκώς παρόντες για την ασφάλεια της περιοχής και του νησιού». Τέλος, αναφέρθηκε στην επικείμενη ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η οποία θα επανδρωθεί με 130 αστυνομικούς και θα έχει ως έδρα της Αρχάνες, σε κτήριο που παραχώρησε ο Δήμος της περιοχής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή του ευχαριστώντας για τη συμβολή τους και τη συνεργασία τους σε αυτόν τον κοινό σκοπό όλους τους Βουλευτές του Νομού, που ήταν παρόντες στην εκδήλωση, κ.κ Λευτέρη Αυγενάκη, Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως, «είναι μια ένδειξη ότι όταν υπάρχει, σε κάθε δημοτική αρχή, συνέχεια και συνέπεια, καταφέρνουμε να κάνουμε μεγάλα έργα γιατί τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα».

Απευθυνόμενος στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοϊδη είπε «σας παραδώσαμε έναν ωραίο χώρο, αλλά άψυχο. Εσείς του δώσατε ψυχή, του δώσατε ζωή για ένα αίτημα που ήταν ένα αίτημα πάγιο για χρόνια των κατοίκων της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ γιατί από την πρώτη στιγμή καταλάβατε την αναγκαιότητα. Σας ευχαριστώ γιατί την υπόσχεσή σας την κάνατε πράξη και βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα.

Είμαι σίγουρος ότι και από τώρα και έπειτα θα σταθείτε δίπλα μας και θα προχωρήσουμε πραγματικά για να μπορέσει στην περιοχή αυτή ο κόσμος να αισθάνεται απόλυτη ασφάλεια, να αισθάνεται ότι και σε αυτή την περιοχή οι νόμοι του κράτους επικρατούν απόλυτα και δεν έχει κανείς περιθώριο να επιβάλλει τους δικούς τους νόμους».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης σημείωσε τη μεγάλη αξία της συνεργασίας και της συνέργειας όλων των συναρμόδιων φορέων. Όπως είπε: «Η συνεργασία, η συνέργεια και η συμπόρευση, δείχνει το σημερινό αποτέλεσμα. Γιατί ποτέ δεν είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπου. Πάντα είναι η συνεργασία. Με τον Υπουργό μας και την εξαίρετη συνεργασία που υπήρχε και υπάρχει.

Γίνεται πράξη, όπως είπε ο Δήμαρχος, ένα όνειρο. Ένα όνειρο για να γίνει η Αστυνομική Διεύθυνση εδώ στη Μεσσαρά». Μάλιστα, δεσμεύτηκε πως η Περιφέρεια θα εξασφαλίσει το κονδύλιο για την ανάπλαση και διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, Ταξίαρχος Παρασκευάς Χηνόπουλος έκανε λόγο για ημέρα ορόσημο για την Ελληνική Αστυνομία, καθώς, όπως είπε, «η λειτουργία της νέας Υπηρεσίας ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και σε μια πραγματική επιχειρησιακή ανάγκη. Η Μεσσαρά είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωγραφική έκταση, έντονη οικονομική,

αγροτική, κτηνοτροφική δραστηριότητα και αυξημένες απαιτήσεις αστυνόμευσης». Σημείωσε πως, «η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική αναβάθμιση.

Αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια, στην πρόληψη και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας. Με σύγχρονα μέσα, σωστό συντονισμό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, η Υποδιεύθυνση θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ασφαλείας για ολόκληρη την περιοχή».

Ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Φαιστού και όλους τους τοπικούς φορείς και κάθε υπηρεσία που συνέβαλε στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος, ενώ εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,

ο οποίος, όπως ανέφερε, «αναγνώρισε την ανάγκη ίδρυσης της υπηρεσίας και λειτούργησε αποφασιστικά, επιβλέποντας προσωπικά τις διαδικασίες και την υλοποίηση της απόφασης για την έμπρακτη στήριξή του στην αναδιοργάνωση και ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών».

«Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Μια εποχή μεγαλύτερης επιχειρησιακής ετοιμότητας, σύγχρονης αστυνόμευσης με νέες τακτικές και νέες δομές και στενότερης συνεργασίας με την τοπική κοινωνία. Είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε νοοτροπίες, να εξομαλύνουμε ισορροπίες και να γίνουμε ομπρέλα ασφαλείας για τις κοινωνικές ομάδες των ευάλωτων, αδύναμων και των ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά».

Την τελετή του αγιασμού τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ Ευγένιος, μαζί με τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας,

Αρχιμανδρίτη Τιμόθεο. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία και λειτουργία της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, ευχαριστώντας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία για το έργο που επιτελούν.

«Σας ευχαριστούμε πολύ και γι’ αυτό που κάνετε. Μακάρι να ήταν αχρείαστα, αλλά είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα πάθη και τα λάθη μας και γι’ αυτά χρειάζεται και η καταστολή, προπάντων όμως η πρόνοια και η παιδαγωγία των ανθρώπων», είπε και συμπλήρωσε πως όλοι έχουν ευθύνη και ρόλο στην προσπάθεια για μια καλύτερη κοινωνία, λέγοντας πως, «όλοι συμβάλλουμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, για να κάνουμε καλύτερο και τον τόπο και τον λαό μας».

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο Βουλευτής Φραγκίσκος Παρασύρης, εκπρόσωπος του Βουλευτή της ΝΔ Μάξιμου Σενετάκη, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης

Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος

Γεώργιος Δούκης, ο οποίος και καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου,

ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, Ταξίαρχος Μιχαήλ Τσιριλάκης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος Παπαδάκης, ο Διοικητής του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Εμμανουήλ

Πιπεράκης, Ανώτεροι Αξιωματικοί και Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος πολιτών.