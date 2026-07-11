Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): προς παράδοση το 75% του έργου – Φθινόπωρο του 2027 η πλήρης ολοκλήρωση του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα περίπου 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, τμήμα του ΒΟΑΚ. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Τα έργα έχει αναλάβει η ΑΚΤΟR. Το υπόλοιπο τμήμα του έργου αναμένεται να παραδοθεί τον Φθινόπωρο του 2027 καθώς σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δόθηκε συνολική παράταση 487 ημερών σε σχέση με το σημερινό χρονοδιάγραμμα. Οι κυριότεροι λόγοι της παράτασης είναι σημαντικοί.

Πιο συγκεκριμέα, η ανάδοχος εταιρεία, με την από 18-06-2026 επιστολή της, αιτείται τη χορήγηση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας κατ’ ελάχιστον έως την 30/10/2027, με αντίστοιχη προσαρμογή των τμηματικών προθεσμιών, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της και αφορούν σε σημαντικές καθυστερήσεις λόγω της σωρευτικής επίδρασης διαφόρων γεγονότων, τα οποία αναδείχτηκαν στη φάση κατασκευής του και αφορούν κυρίως σε:

α) καθυστέρηση απόδοσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων και μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ), β) εκ νέου εκπόνηση Μελετών βασικού σχεδιασμού λόγω της Αναθεώρησης Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών και γ) σε εμπλοκή με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της Νεάπολης, του οποίου η αρμοδιότητα επίλυσης ανήκει στους κατά νόμον αρμόδιους φορείς (Δήμο/αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία) και όχι στον Ανάδοχο.

Η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος είναι η 30η Οκτωβρίου 2027.

Το έργο κόστους 186 εκατ. ευρώ (με τον ΦΠΑ) είναι το ένα από τα τρία συμβατικά αντικείμενα κατασκευής του ΒΟΑΚ που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Υπεγράφη τον Αύγουστο του 2022, μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους 2,5 δισ. ευρώ που καλύπτει τις περιοχές από την Κίσσαμο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή για την μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου με την διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού, συνολικού μήκους 14,50 km.

Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί τη συνέχεια προς τα ανατολικά του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη και θα υλοποιηθεί με βελτίωση της διατομής και της γεωμετρίας της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος, αποτελεί μέρος του συνολικού έργου του Β.Ο.Α.Κ., με μήκος περίπου 300 km από τον Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία.

Το έργο αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος σε 4ιχνη αρτηρία με δυο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένου καταστρώματος κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους 22,50 m.

Στο έργο περιλαμβάνεται, ως προαίρεση, η βελτίωση διατομής και γεωμετρίας της Π.Ε.Ο. Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος, για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου.https://ypodomes.com/