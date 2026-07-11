Ηράκλειο: «Κλείδωσε» η δομή μεταναστών στους Αθανάτους – Οριστική η απόφαση της κυβέρνησης

Αμετακίνητη παραμένει η κυβέρνηση στην απόφαση να λειτουργήσει κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στους Αθανάτους Ηρακλείου, παρά τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, ξεκαθάρισε ότι η χωροθέτηση έχει οριστικοποιηθεί και πως απομένει η επίλυση συγκεκριμένων τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.

«Υπάρχουν ακόμη κάποια θέματα με το Ηράκλειο. Ο χώρος έχει επιλεγεί, είναι οι παλιές αποθήκες Σκουλούδη», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι οι εκκρεμότητες έχουν ήδη δρομολογηθεί προς διευθέτηση. «Μόλις τα λύσουμε, θα λειτουργήσει και εκεί η δομή», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας τη θέση του υπουργείου ότι η Κρήτη χρειάζεται δύο προσωρινούς χώρους για τη διαχείριση των αφίξεων.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προχωρά παρά τις ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις που έχουν λάβει τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έχουν διατυπώσει ενστάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, πυρασφάλειας και καταλληλότητας του χώρου.

Οι πρώην αποθήκες βρίσκονται στο 10ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ηρακλείου–Μοιρών. Στον χώρο έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες από αρμόδια κλιμάκια, ενώ προβλέπονται τεχνικές παρεμβάσεις πριν τεθεί σε λειτουργία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εγκατάσταση θα λειτουργεί στα πρότυπα του προσωρινού χώρου της Αγυιάς Χανίων, με τους νεοεισερχόμενους να παραμένουν για λίγες ημέρες μέχρι την καταγραφή και τη μεταφορά τους σε δομές της ηπειρωτικής χώρας.

Την ίδια ώρα, ο κ. Πλεύρης παρουσίασε στοιχεία που, όπως υποστήριξε, δείχνουν αποκλιμάκωση των μεταναστευτικών ροών. Σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας, οι θαλάσσιες αφίξεις κατά το τελευταίο εξάμηνο εμφανίζονται μειωμένες κατά 30%, σε αντίθεση με την αύξηση 25% που είχε καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά.

Για την Κρήτη έκανε λόγο για οριακή μείωση σε σύγκριση με πέρυσι. Απέδωσε την εικόνα των τελευταίων ημερών τόσο στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Λιβυκό Πέλαγος όσο και στην ενισχυμένη συνεργασία με τις αρχές της Λιβύης.

«Όταν συνεργάζονται οι λιβυκές αρχές, δεν ξεκινούν βάρκες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, στελέχη του Λιμενικού Σώματος μεταβαίνουν τακτικά στη Βεγγάζη, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές. Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ελλάδα, πριν από περίπου έναν μήνα, γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, κατά την οποία, όπως είπε, δόθηκαν σχετικές εγγυήσεις συνεργασίας.

Ο υπουργός απέφυγε, πάντως, να εμφανιστεί καθησυχαστικός για το σύνολο της θερινής περιόδου. «Καλοκαίρι είμαστε, θα υπάρξει κάποια έξαρση», προειδοποίησε, επισημαίνοντας ότι το Λιβυκό Πέλαγος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Αιγαίο και ότι οι διακινητές προσαρμόζουν τη δράση τους ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την επιχειρησιακή δυνατότητα του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι επιστροφές προς τις χώρες προέλευσης αυξήθηκαν κατά 20%, ενώ οι απελάσεις παρουσίασαν άνοδο 40%. Παράλληλα, 599 άνθρωποι φέρονται να επέλεξαν την επιστροφή στην πατρίδα τους αντί της ποινικής μεταχείρισης και του ενδεχομένου φυλάκισης.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι το προηγούμενο δεκαήμερο καταγράφηκε ιστορικά χαμηλή πληρότητα στις μεταναστευτικές δομές, με τον αντίστοιχο αριθμό να υποχωρεί από περίπου 40.000 σε 15.000. Παρά τη μείωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες και το Λιμενικό παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι αφίξεις στην Κρήτη μπορούν να ενταθούν εκ νέου ανάλογα με τις καιρικές και γεωπολιτικές συνθήκες.