Νέα άσφαλτος από κουκούτσια ελιάς! – Γιατί την επιλέγουν χώρες όπως η Ισπανία

Το νέο ασφαλτικό μείγμα βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή και, εφόσον αποδειχθεί επιτυχημένο, θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την παραγωγή ασφάλτου.

Πριν από λίγα χρόνια, η ιδέα ότι οι δρόμοι θα μπορούσαν να κατασκευάζονται με υλικά που προέρχονται από τα υπολείμματα της παραγωγής ελιάς, θα ακουγόταν μάλλον παράξενη. Σήμερα όμως, η Βαρκελώνη δοκιμάζει μια νέα γενιά ασφαλτομίγματος που αξιοποιεί τα κουκούτσια της ελιάς, με στόχο τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οδικών έργων.

Η μετάβαση σε πιο βιώσιμες υποδομές δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Ισπανία, η Βαρκελώνη δοκιμάζει μια πρωτοποριακή μορφή ασφάλτου που περιέχει βιοκάρβουνο (biochar) από κουκούτσια ελιάς και υπολείμματα ξύλου πεύκου, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο “πράσινες” οδικές κατασκευές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου, το νέο ασφαλτικό μείγμα βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή και, εφόσον αποδειχθεί επιτυχημένο, θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την παραγωγή ασφάλτου.

Τι είναι το biochar και γιατί χρησιμοποιούνται τα κουκούτσια ελιάς

Το βασικό συστατικό της νέας τεχνολογίας είναι το βιοκάρβουνο (biochar), ένα σταθερό υλικό πλούσιο σε άνθρακα που παράγεται μέσω πυρόλυσης οργανικών υπολειμμάτων, δηλαδή με θέρμανσή τους σε περιβάλλον με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου.

Στην περίπτωση της Βαρκελώνης, η πρώτη ύλη προέρχεται από κουκούτσια ελιάς και υπολείμματα πεύκου, δύο υλικά που μέχρι σήμερα αξιοποιούνταν κυρίως ως καύσιμη βιομάζα ή κατέληγαν ως αγροτικά απόβλητα.

Το βιοκάρβουνο αντικαθιστά μέρος των συμβατικών ορυκτών πληρωτικών υλικών της ασφάλτου, όπως η ασβεστολιθική σκόνη, μειώνοντας έτσι το ανθρακικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας.

Έως και 75% μικρότερες εκπομπές CO₂

Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Σύμφωνα με επιστημονικές αναφορές, η παραγωγή της νέας ασφάλτου μπορεί να εκπέμπει περίπου 75% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με τα συμβατικά ασφαλτικά μείγματα. Άλλες πηγές κάνουν λόγο ακόμη και για 76% μείωση των εκπομπών.

Η εξήγηση είναι σχετικά απλή. Οι ελαιώνες απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα κατά την ανάπτυξή τους και μέρος αυτού του άνθρακα αποθηκεύεται στους καρπούς και στα κουκούτσια. Με τη μετατροπή τους σε biochar, ο άνθρακας παραμένει “δεσμευμένος” για μεγάλο χρονικό διάστημα αντί να επιστρέψει στην ατμόσφαιρα μέσω καύσης ή αποσύνθεσης.

Όταν το υλικό αυτό ενσωματώνεται στην άσφαλτο, ο δρόμος λειτουργεί ουσιαστικά ως μια μακροχρόνια “δεξαμενή” αποθήκευσης άνθρακα, συμβάλλοντας στη μείωση των συνολικών εκπομπών.

Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας

Το έργο αποτελεί πιλοτική πρωτοβουλία του Δήμου Βαρκελώνης, με τη συμμετοχή οργανισμών όπως οι BIT Habitat, BIMSA και το Universitat Politècnica de Catalunya.

Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι τόσο η παραγωγή του νέου υλικού όσο η συμπεριφορά του στην καθημερινή χρήση. Οι ερευνητές θα αξιολογήσουν την αντοχή του κάτω από τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες μιας σύγχρονης μεγαλούπολης, όπου η άσφαλτος καταπονείται καθημερινά από βαρέα λεωφορεία, φορτηγά διανομών, δίκυκλα, υψηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις και συνεχείς επιβραδύνσεις. Μόνο μετά από πολυετή παρακολούθηση θα μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το αν η νέα τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα.

Δεν αντικαθιστά την αντιθορυβική άσφαλτο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα άσφαλτος δεν σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει άλλες εξειδικευμένες τεχνολογίες οδοστρωσίας, όπως η πορώδης άσφαλτος ανοικτής δομής (ZOAB), η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην Ολλανδία για την αποτελεσματική αποστράγγιση των υδάτων και τη μείωση του θορύβου από την κύλιση των οχημάτων.

Η καινοτομία της ισπανικής λύσης βρίσκεται αποκλειστικά στη σημαντικά χαμηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά την παραγωγή της. Στο μέλλον, οι μηχανικοί θα μπορούσαν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα και των δύο τεχνολογιών, δημιουργώντας ασφαλτομίγματα που θα είναι ταυτόχρονα πιο αθόρυβα, καλύτερα στην αποστράγγιση και με αισθητά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Μια λύση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μεσογειακές χώρες

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου παγκοσμίως, γεγονός που σημαίνει ότι διαθέτει τεράστιες ποσότητες υπολειμμάτων από την επεξεργασία της ελιάς. Η αξιοποίησή τους στην οδοποιία θα μπορούσε να μετατρέψει ένα γεωργικό απόβλητο σε πολύτιμη πρώτη ύλη για τις υποδομές.

Αν οι δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς, η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να βρει εφαρμογή και σε άλλες μεσογειακές χώρες με ισχυρή ελαιοπαραγωγή, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.

ΠΗΓΗ: http://topgeargreece.gr