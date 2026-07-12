ΚΡΗΤΗ

Διακοπές ρεύματος στην Κρήτη τη Δευτέρα 13 Ιουλίου – Περιοχές και ώρες

Από: ΠΚ team

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Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Δευτέρα 13 Ιουλίου, σε περιοχές της Κρήτης, λόγω εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Στον νομό Ηρακλείου, η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί από τις 08:00 έως τις 15:00 στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, κοντά στο Αρκαλοχώρι και ειδικότερα στο αρδευτικό Καλυμανά.

Από τις 12:00 έως τις 16:00, χωρίς ρεύμα θα μείνει το αρδευτικό Γιγουρτσή στον Πύργο Αρκαλοχωρίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Στον νομό Χανίων, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί από τις 08:00 έως τις 10:00 στην περιοχή που εκτείνεται από τους φωτεινούς σηματοδότες των Αγίων Αποστόλων έως την επιχείρηση «Κασιωτάκης Ελαστικά». Θα επηρεαστούν επίσης ο Λουγιάκης, η οδός Ρόδων, η λεωφόρος Καζαντζάκη και η περιοχή του πρατηρίου καυσίμων BP.

Στον Δήμο Κισσάμου, από τις 08:00 έως τις 15:00, η διακοπή θα αφορά τμήμα του οικισμού Πλατάνου, πάνω από τον φούρνο «Μάνα» Τσατσαρωνάκης, καθώς και την περιοχή γύρω από τα κτίρια του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν και στις περιοχές Κεχρές και Χαμαλεύρι Παλαιών Ρουμάτων, όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα διακοπεί από τις 09:00 έως τις 12:00.

Στον νομό Λασιθίου, οι προγραμματισμένες εργασίες επικεντρώνονται στον Δήμο Ιεράπετρας. Από τις 08:00 έως τις 09:00 θα επηρεαστούν οι Καθαράδες, το Κουτσουνάρι, ο Άγιος Ιωάννης και τα Σχινοκάψαλα.

Από τις 08:00 έως τις 13:30, διακοπή θα σημειωθεί στον Περιστερά, περιμετρικά της επιχείρησης τουριστικών ειδών Παπαματθαιάκη και του ξενοδοχείου Blue Sky.

Τέλος, από τις 12:30 έως τις 13:30, προβλέπεται ακόμη μία διακοπή στις περιοχές Καθαράδες, Κουτσουνάρι, Άγιος Ιωάννης και Σχινοκάψαλα.

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