Σκηνές τρόμου στη Χερσόνησο Ηρακλείου: Μεθυσμένος τουρίστας έκανε «πιρουέτα» και χτύπησε σταθμευμένα ΙΧ

Σκηνές τρόμου εκτυλίχτηκαν σήμερα το πρωί στη Χερσόνησο Ηρακλείου, με την τρελή πορεία ενός μαύρου τζιπ με οδηγό μεθυσμένο τουρίστα, όταν αυτό εκσφενδονίστηκε από το οδόστρωμα πέφτοντας πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο δρόμο, όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε το ΕΡΤnews. Από «θαύμα» σώθηκε ένας άνθρωπος που σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν μέσα σε ένα από τα σταθμευμένα ΙΧ.

Όπως φαίνεται στις εικόνες η τρελή πορεία του τζιπ δεν σταμάτησε εκεί… O οδηγός με κατεύθυνση από τα Μάλια προς Χερσόνησο στο ύψος του Ξενοδοχείου Belvedere,

χάνοντας τον έλεγχο κάνει δύο στροφές στο αέρα, προσγειώνεται πρώτα πάνω στα σταθμευμένα για να καταλήξει σε μάντρα με άλλα παρκαρισμένα και να χτυπήσει και εκεί άλλα δύο. Τα παρκαρισμένα ΙΧ μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα από λαμαρίνες, ενώ το τζιπ βρέθηκε τουμπαρισμένο στο οδόστρωμα.

Ο αλλοδαπός οδηγός συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο συνεπιβάτης τραυματίστηκε ελαφρά.

«Εάν ερχόταν κάποιο άλλο όχημα με κατεύθυνση προς Μάλια εκείνη την ώρα θα είχαμε θρηνήσει θύματα» δήλωσε στο ΕΡΤnews αυτόπτης μάρτυρας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή».https://www.ertnews.gr/