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Δήλωση του Βουλευτή Χανίων Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για τα απειλητικά συνθήματα κατά της Σέβης Βολουδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με αφορμή τα απειλητικά συνθήματα που αναγράφηκαν στο γραφείο και την οικία της Βουλευτή Χανίων Σέβης Βολουδάκη, ο Βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Καμία ανοχή και ξεκάθαρη καταδίκη για την απόπειρα εκφοβισμού της συναδέλφου Βουλευτή Χανίων, Σέβης Βολουδάκη.
Τέτοιες πρακτικές δεν χωράνε στη Δημοκρατία μας. Η βία, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να αποτελούν μέσα πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.

Όλοι στα Χανιά οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι σε αυτούς τους λίγους φανατικούς. Δεν θα περάσει ο εκφοβισμός τους. Η κοινωνία μας στέκεται απέναντι στην κουλτούρα του μίσους που επιχειρούν να επιβάλουν και υπερασπίζεται τον δημοκρατικό διάλογο, τον σεβασμό και την ομαλή πολιτική ζωή.

Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Οι θεσμοί, η ελεύθερη έκφραση και η πολιτική δράση προστατεύονται από όλους μας.»

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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