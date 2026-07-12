Σέβη Βολουδάκη: Απειλητικά συνθήματα στο γραφείο της – «Θάνατος στη ΝΔ, γκαζάκια στα σπίτια σας»

Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά, κάνοντας αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Οι δράστες έγραψαν, μεταξύ άλλων, συνθήματα όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» στους τοίχους του πολιτικού γραφείου και της κατοικίας της υφυπουργού στα Χανιά.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια εκφοβισμού με πολιτικά κίνητρα.

Η ανάρτηση Βολουδάκη:

Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου.

Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας.

Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου.

Και δεν θα γίνει τώρα.