«Η ζέστη σκοτώνει»: Σήμα κινδύνου για όσους επισκέπτονται φαράγγια για πεζοπορία – Τι πρέπει να προσέξετε

Έκκληση για υπευθυνότητα σε τουρίστες και ντόπιους, ειδικά τις δύσκολες ώρες της ημέρας

Η ζέστη «σκοτώνει» στα φαράγγια της Κρήτης, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να απευθύνει δραματική έκκληση για προσοχή και υπευθυνότητα. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο των πεζοποριών σε φαράγγια και απομονωμένες περιοχές, όπου κάθε χρόνο σημειώνονται δεκάδες περιστατικά εξάντλησης και τραυματισμών.

Το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, σε δηλώσεις του στο neakriti.gr, προειδοποιεί ότι πολλοί επισκέπτες – Έλληνες και ξένοι – υποτιμούν τη δύναμη της ζέστης και επιχειρούν πεζοπορίες στις πιο δύσκολες ώρες της ημέρας. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, αυξάνονται επικίνδυνα κάθε καλοκαίρι.

Όπως επισημαίνεται, οι ώρες από τις 4 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ είναι οι πιο επικίνδυνες, καθώς τότε καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά εξάντλησης, τραυματισμών ή αδυναμίας συνέχισης πορείας. Παρά τη διαδεδομένη αντίληψη ότι η θερμοκρασία πέφτει το απόγευμα, στην πραγματικότητα η θερμότητα που έχει αποθηκεύσει το έδαφος και οι βράχοι καθιστούν τις συνθήκες ακόμη πιο δύσκολες.

«Μία ώρα περπάτημα μέσα σε φαράγγι ή σε δύσβατο μονοπάτι εκείνες τις ώρες μπορεί να ισοδυναμεί με οκτώ ώρες πεζοπορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας», σημειώνουν χαρακτηριστικά αξιωματικοί της Υπηρεσίας, εξηγώντας ότι η παρατεταμένη έκθεση στη θερμότητα επιβαρύνει δραματικά τον ανθρώπινο οργανισμό.

Ηλικιωμένοι χωρίς επίγνωση του κινδύνου

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στην Πυροσβεστική η αυξανόμενη συμμετοχή ηλικιωμένων σε απαιτητικές διαδρομές, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις φυσικές τους αντοχές. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο 82χρονος που κατέρρευσε στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά, κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η θερμική καταπόνηση, η αφυδάτωση και τα υπάρχοντα προβλήματα υγείας μπορούν να οδηγήσουν μέσα σε λίγα λεπτά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή.

Φεύγουν χωρίς νερό και χωρίς να ενημερώσουν κανέναν

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα είναι η έλλειψη οργάνωσης πολλών επισκεπτών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αρκετοί τουρίστες και Έλληνες παραθεριστές ξεκινούν πεζοπορίες χωρίς επαρκές νερό, χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό, καπέλο, τροφή ή φορτισμένο κινητό.

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι πολλοί δεν ενημερώνουν κανέναν για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν. Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά τις επιχειρήσεις εντοπισμού όταν κάποιος χαθεί, καθώς τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής συχνά αγνοούν τόσο το σημείο εκκίνησης όσο και τον προορισμό του αγνοούμενου.

Οι πιο δύσκολες επιχειρήσεις είναι οι μοναχικοί περιπατητές

Οι πιο απαιτητικές διασώσεις, σύμφωνα με το Συντονιστικό της Πυροσβεστικής, αφορούν τουρίστες που επιχειρούν μόνοι τους να διασχίσουν φαράγγια, χωρίς οδηγό ή εμπειρία. Συχνά αυτό συμβαίνει σε ημέρες με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που ακόμη και η παραμονή στις πόλεις είναι δύσκολη, πόσο μάλλον η πολύωρη πεζοπορία χωρίς σκιά.

Η Πυροσβεστική καλεί σε υπευθυνότητα

Οι αξιωματικοί της Υπηρεσίας καλούν όσους σχεδιάζουν πεζοπορίες να τις πραγματοποιούν νωρίς το πρωί, να αποφεύγουν τις ώρες αιχμής της ζέστης και να φροντίζουν να έχουν άφθονο νερό, κατάλληλο εξοπλισμό, φορτισμένο κινητό και προστασία από τον ήλιο.

Πριν ξεκινήσουν, πρέπει πάντα να ενημερώνουν κάποιον για τη διαδρομή και την εκτιμώμενη ώρα επιστροφής. Όπως τονίζουν οι πυροσβέστες, ένα απλό μέτρο πρόληψης μπορεί να σώσει ζωές και να διευκολύνει τις δυνάμεις διάσωσης να επέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά, όταν κάθε λεπτό μετράει.