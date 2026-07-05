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Θρίλερ στο Παγκράτι: Βρέθηκε πτώμα άνδρα σε διαμέρισμα

Από: ΠΚ team

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Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην οδό Αστυδάμαντος στο Παγκράτι, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Η Ελληνική Αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο, έπειτα από καταγγελίες των γειτόνων για έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από τον χώρο. Οι αστυνομικοί που εντόπισαν το πτώμα τυλιγμένο σε σεντόνια, προσήγαγαν έναν 63χρονο άνδρα που διέμενε εκεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο εν λόγω διαμέρισμα συγκατοικούσαν δύο αδέρφια, τα οποία αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από το διαμέρισμα, για να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα: από το αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, έως το κατά πόσο ο θανών ήταν παραμελημένος από τους συγγενείς του. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν «φως» στο πότε και πώς επήλθε ο θάνατος.

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