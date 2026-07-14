Θλίψη στην Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ποιητής και τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης

Μία ξεχωριστή μορφή της ελληνικής μουσικής και λογοτεχνίας ο Γιώργος Σταυρακάκης αφήνει πίσω του μια πλούσια κληρονομιά από τραγούδια και ποιητικές συλλογές που αγαπήθηκαν από το κοινό

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο μουσικός, τραγουδιστής και ποιητής Γιώργος Σταυρακάκης, μία ξεχωριστή μορφή της ελληνικής μουσικής και λογοτεχνικής δημιουργίας. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο Γιώργος Σταυρακάκης γεννήθηκε το 1959 στην Ιεράπετρα Κρήτης, μεγάλωσε στο Ηράκλειο και τα τελευταία 25 χρόνια ζούσε στην Αθήνα. Από πολύ νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του προς τη μουσική, με ένα πρώτο βραβείο στο Παγκρήτιο Φωνητικό Φεστιβάλ να ανοίγει τον δρόμο για την επαγγελματική του ενασχόληση με το τραγούδι.

Με την κιθάρα του εμφανίστηκε αρχικά σε μπουάτ της Κρήτης, ερμηνεύοντας ελληνικές μπαλάντες, ένα είδος που παρέμεινε σταθερό σημείο αναφοράς σε ολόκληρη την καλλιτεχνική του πορεία.

Στα πρώτα του βήματα είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Μάνο Λοΐζο, ενώ σημαντική υπήρξε και η σχέση του με τον Μανώλη Ρασούλη, με τον οποίο συνέχισε να συνεργάζεται έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Την ίδια περίοδο άρχισε να καταθέτει και το ποιητικό του έργο, εκδίδοντας το 1981 την πρώτη του συλλογή με τίτλο «Το Δωμάτιο». Ακολούθησαν οι συλλογές «Συνάλλαγμα τέλος» το 1985 και «Ένα παλιό καλοκαίρι» το 1988.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ταξίδεψε στο εξωτερικό, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε πόλεις της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Ολλανδίας, με ρεπερτόριο που περιλάμβανε ελληνικό και ξένο τραγούδι.

Το 1987 επέστρεψε στο Ηράκλειο και ανέπτυξε έντονη καλλιτεχνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Εμφανίστηκε στο Καφεθέατρο με παραστάσεις που συνδύαζαν τραγούδια, παρλάτες και ποιητικές βραδιές, ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στον τοπικό Τύπο και συνεργαζόταν με την ΕΡΑ ως μουσικός παραγωγός.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1989, δημιούργησε στο Ηράκλειο τη μουσική σκηνή «Τρομπόνι», έναν χώρο που φιλοξένησε σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Καθοριστική για τη δισκογραφική του πορεία υπήρξε η συνάντησή του με τον Μάνο Ξυδούς το 1995. Η συνεργασία τους οδήγησε το 1997 στην κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού του δίσκου, «Ρεσάλτο», από τη MINOS EMI, με τραγούδια που είχαν γραφτεί την περίοδο 1992-1996.

Το 2002 ακολούθησε το άλμπουμ «Γυάλινα Φτερά», ενώ το 2006 κυκλοφόρησαν οι «Απουσίες». Στη συνέχεια παρουσίασε τους δίσκους «Carousel» το 2008, «Χάρτινες Πόλεις» το 2010, «Unplugged» το 2013 και «Στην αυλή των μπουφόνων» το 2019.

Το 2020 κυκλοφόρησε από την MLK το άλμπουμ «Άμπωτις», αποτέλεσμα της συνεργασίας του με τον τραγουδοποιό Σταύρο Σταυρακάκη, με τον Γιώργο Σταυρακάκη στους στίχους και τον Σταύρο Σταυρακάκη στη μουσική.

Η τελευταία προσωπική του δισκογραφική δουλειά ήταν το «PostScript», που κυκλοφόρησε το 2024 από τις εκδόσεις Μετρονόμος.

Σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του αποτέλεσε και η συνεργασία του με τον Ελβετό ιταλόφωνο συνθέτη και τραγουδοποιό Marco Zappa, από το 2004 έως το 2013. Οι δύο δημιουργοί πραγματοποίησαν κοινές εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ο Marco Zappa ανέλαβε και την παραγωγή δισκογραφικών έργων του Έλληνα τραγουδοποιού.

Οι «Χάρτινες Πόλεις» και το «Unplugged» ηχογραφήθηκαν εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, ενώ τραγούδια του Γιώργου Σταυρακάκη μεταφέρθηκαν στα ιταλικά και συμπεριλήφθηκαν σε δίσκους του Ελβετού καλλιτέχνη.

Η δισκογραφική του παρουσία περιλάμβανε ακόμη συμμετοχές στα άλμπουμ «SognidiGiorni», «In Giro Una Vita» και «Ritratti» του Marco Zappa, στο «Βράδιασε, τα ξαναλέμε» του Μάνου Ξυδούς, καθώς και στο έργο «Σε αυτή τη γη που η σιωπή δακρύζει» του hip-hop συγκροτήματος Soul Destiny.

Παράλληλα με τη μουσική, ο Γιώργος Σταυρακάκης υπηρέτησε με συνέπεια την ποίηση. Εκτός από τις πρώτες συλλογές του, εξέδωσε τα «80+1 Ποιήματα», «Οινομαγειρεία», «Επέκεινα των Ασμάτων» και «Το κουφάρι του τζίτζικα», ενώ ποιήματά του συμπεριλήφθηκαν σε ανθολογίες ελληνικής ποίησης.