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Ηράκλειο: Εφιαλτικό live στο TikTok – Άνδρας ξυλοκοπούσε τη σύντροφό του μπροστά στην κόρη του

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σοκ στο Ηράκλειο προκαλεί ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς ένας 65χρονος φέρεται να χτύπησε την 28χρονη σύντροφό του σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 65χρονος, κάτοικος περιοχής του Δήμου Μαλεβιζίου, επιτέθηκε στη σύντροφό του. Αυτή τη φορά, όμως, η βία αποκαλύφθηκε μέσα από τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το περιστατικό μεταδόθηκε live.

Χρήστης του TikTok, βλέποντας το βίντεο, ειδοποίησε αμέσως το 112 καταγγέλλοντας όσα συνέβαιναν. Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, έφτασαν στο σπίτι του ζευγαριού και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 65χρονος φέρεται να χτυπούσε την 28χρονη παρουσία της 16χρονης κόρης του. Παρότι η γυναίκα δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, οι αρχές ενήργησαν αυτεπάγγελτα, εφαρμόζοντας τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια περιστατικά. Η 28χρονη γυναίκα διαθέτει panic button, στοιχείο που υποδηλώνει ότι είχε ήδη τεθεί υπό καθεστώς προστασίας.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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