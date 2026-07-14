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Hράκλειο:Βαρύ πένθος για την Αντιγόνη Ανδρεάκη Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Βαρύ πένθος για την δημοσιογράφο Αντιγόνη Ανδρεάκη, που «έχασε» την μητέρα της, Ευαγγελία.

Η εκλιπούσα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τρίτης (14/07), τρεις μήνες αφότου υπέστη βαρύ εγκεφαλικό και έχοντας δώσει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Η Αντιγόνη Ανδρεάκη με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε την μητέρα της και ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τις αυτούς τους τρεις δύσκολους μήνες.

Αναλυτικά έγραψε:

«Το «ανθρωπάκι» μου αυτή την ώρα ταξιδεύει στο φως.
Πάλεψε πολύ και με όλη της την δύναμη και το πείσμα να μείνει μαζί μας ακόμη και όταν οι ανάσες της δεν έφταναν.
Με την δική μου την ορφάνια αναμετριέται πλέον η ανακούφιση πως πέρασε από τον πόνο στην γαλήνη.
Και η βεβαιότητα πως κάποτε θα ξανασυναντηθούμε.

Από καρδιάς ευχαριστώ τον Διοικητή της 7ης ΥΠΕ, καθώς και τις διοικήσεις του ΠΑΓΝΗ και του Βενιζελείου Νοσοκομείου για την έγνοια και την ανιδιοτελή στήριξή τους από την πρώτη ημέρα που η μητέρα μου διεκομίσθηκε με βαρύ εγκεφαλικό για νοσηλεία, ως ένα εξαρχής δύσκολο περιστατικό.

Ευχαριστώ έναν προς έναν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των δύο νοσοκομείων,που έκαναν ό,τι ήταν ανθρώπινα και επιστημονικά δυνατό για να τη βοηθήσουν.

Ολα τα είδα και όλα τα άκουσα εκείνες τις μέρες,και σας είμαι ευγνώμων,γιατί το εθνικό σύστημα υγείας φέρει το ονοματεπώνυμο του καθενός από εσάς.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο για την αγάπη και τη μέριμνά του.
Η γειτόνισσά του δεν θα τον χαιρετά πια στην πυλωτή της πολυκατοικίας, όμως στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Παναγία η Γοργοεπήκοος» βρήκαμε μια αληθινή οικογένεια.

Για σχεδόν τρεις μήνες γίνατε το σπίτι μας, οι συγγενείς και οι φίλοι μας.
Μαρία, πόσο ευγνώμων είμαι για την αγάπη που της προσέφερες και που κάθε πρωί περίμενα τη φωτογραφία σου μαζί της.

Αργυρώ, Ιωάννα και όλοι οι υπόλοιποι,την αγαπήσατε και τη φροντίσατε με την καρδιά σας.
Ανδρέα, είσαι σπουδαίος διευθυντής της μονάδας.

Δεν φτάνει ένα «ευχαριστώ» για όσα μας προσφέρατε.

Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους, τους φίλους και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας με ένα μήνυμα, μια προσευχή, μια ευχή.

Εύχομαι οι ασθενείς και οι φροντιστές του αύριο να μη δοκιμάζονται τόσο σκληρά από τις συνέπειες των εγκεφαλικών επεισοδίων και η πρόοδος της επιστήμης και της ολιστικής φροντίδας να τους προσφέρει περισσότερη ελπίδα και ανακούφιση.

Εμείς μάνα σε αποχαιρετούμε με ένα χαμόγελο.
Και εγώ με ένα ευχαριστώ.
Για όσα με έκανες να είμαι.
Και έγινα πολλά από εσένα.
«Και θα σκουπίσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους· και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος θα υπάρχουν πια, γιατί τα προηγούμενα πέρασαν.»

Τα Πολιτικα Κρήτης εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην Αντιγόνη Ανδρεάκη για την μεγάλη απώλεια.

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Team Πολ. Κρήτης
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