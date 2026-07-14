Ο Γιώργος Σαμπάνης ξεκινάει την καλοκαιρινή του περιοδεία από το Ρέθυμνο! Αύριο στη Φορτέτζα η μεγάλη συναυλία!

Γιώργος Σαμπάνης

Καλοκαίρι 2026

Αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γιώργος Σαμπάνης ανεβαίνει στη σκηνή του Φρουρίου Φορτέτζα στο Ρέθυμνο, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα της φετινής καλοκαιρινής του περιοδείας.

Σε έναν από τους πιο εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους της Κρήτης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, δυνατές συγκινήσεις και την ξεχωριστή ενέργεια που χαρακτηρίζει κάθε ζωντανή εμφάνισή του.

Με τις μεγάλες του επιτυχίες, τη χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία, ο Γιώργος Σαμπάνης υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και αξέχαστες μουσικές στιγμές. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένα τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του, σε ένα πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για το καλοκαίρι του 2026.

Η συναυλία στο Ρέθυμνο αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της καλοκαιρινής του περιοδείας και αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου.

Πληροφορίες:

Γιώργος Σαμπάνης – Καλοκαίρι 2026

Τετάρτη 15 Ιουλίου / Φρούριο Φορτέτζα – Ρέθυμνο

Ώρα έναρξης 21:30 / Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

20€ Γενική είσοδος – προπώληση

25€ Γενική είσοδος – στο ταμείο

Εισιτήρια προπωλούνται: Βιβλιοπωλεία Κλαψινάκης (Δημοτικός Κήπος & Κατάστημα Καλλιθέας), S/M Χαλκιαδάκης, Κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticketservices.

Ηλεκτρονική Προπώληση: Ticketservises.gr

FB Event: https://fb.me/e/3tDT7GVNU

Τrailer: https://youtu.be/_XiQE2EGdpI

Χορηγοί: Coca Cola 3Ε – Cristi Academy – Omilos Hotels

Διοργάνωση: Cretanart Productions l www.cretanart.gr