ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ορκωμοσία νέου μόνιμου υπαλλήλου στο Δήμο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, παρουσία των Αντιδημάρχων Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη και Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού, η ορκωμοσία ενός νέου μόνιμου Δημοτικού Υπαλλήλου, το πρωί της Τρίτης 14/7 στη Λότζια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Χαράλαμπο Χατζηθεοδωρίδη (κλάδου ΠΕ Ειδικό Προσωπικό) που τοποθετείται στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1Κ/2024.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Γιώργος Αγριμανάκης και ο Γιώργος Καραντινός, καλωσόρισαν στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου το νέο υπάλληλο και του ευχήθηκαν υγεία και καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

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