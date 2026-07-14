Χανιά:14ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας

Το 14ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου (Ίδρυμα Αγία Σοφία) στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου, από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου 2026.

Στόχος είναι η ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων και ο ρόλος των δημοσιογράφων και του περιβαλλοντικού ρεπορτάζ. Ένα σημαντικό μέρος του συνολικού προγράμματος εμπεριέχει βιωματικές δράσεις με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς τόπους και σε πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ιστορία.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνδιοργανωτές είναι, επίσης, η Περιφέρεια Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ο Δήμος Αποκορώνου, με την στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης-Επικοινωνίας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Χανίων (ΕΒΕΧ), του Δήμου Σφακίων, του ΚΠΕ Βάμου, της εφημερίδας Χανιώτικα νέα και του Μουσείου Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένη Γαρεδάκη.

Χορηγοί είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η ΕΤΑΝΑΠ, η ΑΒΕΑ-ΒΙΟΧΥΜ, η ΖΥΜΕΛΙΑ, τα αναψυκτικά Τεμένια

Η επίσημη έναρξη θα γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στις 10:00 π.μ. με ανοιχτή συνεδρία για τα επίκαιρα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και των τοπικών περιβαλλοντικών θεμάτων.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου έχει ως εξής:

Ενότητα Α: Προστασία του Περιβάλλοντος

11.00-11.30: Πώς πνίγουμε τον πλανήτη στα σκουπίδια .

Εισηγητής: Γιάννης Φίλης, Καθηγητής, π. Πρύτανης, Πολυτεχνείο Κρήτης

11.30-12.00: Προτεραιότητες δράσης περιβαλλοντικής πολιτικής

Εισηγητής: Δρ. Πέτρος Λυμπεράκης, Ερευνητής, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ενότητα Β: Προβληματισμοί και προτάσεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη Δ. Κρήτη

12.00-12.20: Γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης Χανιά-Δαμάστα: Μια απειλή για το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και την κοινωνία

Εισηγητής: Μανώλης Πετακάκης, Πρωτοβουλία Αποκόρωνα ενάντια στους πυλώνες και ανεμογεννήτριες.

12.20-12.40: Διαχείριση υδατικών πόρων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής

Εισηγητής: Χρήστος Ριζιώτης (MSc), Αγρονόμος-Τοπογράφος Mηχανικός

12.40-13.00: Υπερτουρισμός και τοπικές κοινωνίες: Αναζητώντας την ισορροπία και την βιωσιμότητα.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γιαννουλάκη, Βιβλιοθηκονόμος/Επικοινωνία και Πολιτισμός (M.A.), Πρωτοβουλία Save Falasarna.

13.00-14.00: Συζήτηση

Συντονιστής: Γιώργος Κώνστας, Δημοσιογράφος.

14.30-16.30: Επίσκεψη στον Κεφαλά

20.30-24.00: Επίσκεψη στις Καλύβες