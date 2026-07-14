Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρία Λιονή

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, πραγματοποίησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του και της ενίσχυσης της συνεργασίας με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος, κα Ευαγγελία Ηλιάκη, ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Κακλαμάνος, η Γραμματέας κα Βιργινία Παπυράκη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα Κατερίνα Φραϊδάκη και Πατέρας Βαρδής Ζυμβραγουδάκης, καθώς και η Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα Κωνσταντίνα Κλαψινού.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το πολυσχιδές έργο και η διαρκής προσφορά του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνου μέσα από τη δράση των τριών βασικών τομέων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: του Τομέα Υγείας, του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και του Τομέα Σαμαρειτών – Διασωστών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντική συμβολή των εθελοντών στην παροχή υγειονομικής κάλυψης και πρώτων βοηθειών σε πλήθος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, που διοργανώνονται σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις, που αφορούν την προαγωγή του εθελοντισμού, ιδίως στις νεότερες ηλικίες, καθώς και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την πρόληψη και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή συνεχάρη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάληψη των καθηκόντων του, ευχόμενη καλή και δημιουργική θητεία. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή της για τη διαχρονική και πολύτιμη προσφορά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε δράση, που προάγει την αλληλεγγύη, την πρόληψη και τον εθελοντισμό.

Από την πλευρά του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε την κα Λιονή για την εγκάρδια υποδοχή και το ενδιαφέρον της, εκφράζοντας τη βούλησή του για μια στενή και εποικοδομητική συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, με κοινό στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.