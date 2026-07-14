Δήμος Ρεθύμνης:Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για 1.843 παιδιά του Δημοτικού από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στο 2ο Αθλητικό Summer Camp

Τρεις διαδραστικές εκπαιδευτικές δράσεις με επίκεντρο την ανακύκλωση, τον διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή και την ορθή διαχείρισή τους, πραγματοποιήθηκαν στα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Ρεθύμνης.

Στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης επισκέφθηκαν στις 9, 10 και 13 Ιουλίου το 2ο Αθλητικό Summer Camp, που διοργανώνει το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή χρονιά που η περιβαλλοντική εκπαίδευση βρίσκει θέση στο καλοκαιρινό πρόγραμμα των παιδιών.

Τρεις δράσεις, 1.843 παιδιά

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στα τρία κλειστά γυμναστήρια που φιλοξενούν συνολικά 1.843 παιδιά του Δημοτικού. Στόχος τους ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, με επίκεντρο την ανακύκλωση και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

Μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι

Μέσα από διαδραστικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια, οι μικροί συμμετέχοντες έμαθαν να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά υλικά — χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, βιοαπόβλητα, ρούχα και να τα τοποθετούν στον σωστό κάδο. Η βιωματική προσέγγιση δίδαξε στα παιδιά ότι ο διαχωρισμός στην πηγή δεν είναι μια θεωρητική υποχρέωση, αλλά μια απλή καθημερινή πράξη με μετρήσιμο αποτέλεσμα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης.

Δήλωση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Στέλιος Σπανουδάκης ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Νίκο Προβιά για την εξαιρετική συνεργασία και για την ευκαιρία που δόθηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος να μεταφέρει στα παιδιά το μήνυμα ότι η ανακύκλωση και η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελούν στάση ζωής.

«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών είναι επένδυση για το μέλλον. Μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις, τα παιδιά γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της προστασίας του περιβάλλοντος στις οικογένειες και στην τοπική κοινωνία»

Συνέχεια των δράσεων

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, επενδύοντας στη νέα γενιά, με στόχο ένα πιο βιώσιμο Ρέθυμνο.

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