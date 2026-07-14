Άνοιξε τις πύλες της η Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων

Πρώτες αφίξεις & πολλά χαμόγελα στις ασφαλείς & σύγχρονες εγκαταστάσεις

Με πολλή ζωντάνια άνοιξε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, τις πύλες της η Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά του Δήμου Χανίων, υποδεχόμενη τις πρώτες 90 κατασκηνώτριες, ηλικίας 12 έως 16 ετών, για την έναρξη της φετινής κατασκηνωτικής περιόδου.

Η Παιδική Εξοχή στον Καλαθά αποτελεί έναν διαχρονικά ιδανικό τόπο αναψυχής, που συνδυάζει μοναδικά το φυσικό περιβάλλον με την ασφάλεια και την οργανωμένη φροντίδα. Μέσα από ένα πλούσιο, προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, η κατασκήνωση προσφέρει στα παιδιά ασφαλή και δημιουργική απασχόληση, πολύτιμες εμπειρίες κοινωνικοποίησης, αλλά και την ευκαιρία να χτίσουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας, σε ένα περιβάλλον που προάγει τη συλλογικότητα, την υπευθυνότητα και το παιχνίδι.

Με αφορμή την έναρξη της φετινής κατασκηνωτικής περιόδου, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά ένα καλοκαίρι γεμάτο όμορφες στιγμές, επισημαίνοντας ότι η πρώτη ημέρα της κατασκήνωσης αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές για την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

«Το ξεκίνημα της κατασκήνωσης είναι για όλους μας στην Κοινωνική Υπηρεσία η πιο όμορφη στιγμή του καλοκαιριού. Βλέποντας τα πρόσωπα των παιδιών να γεμίζουν φως και ανυπομονησία, καθώς περνούν την πόρτα του Καλαθά, νιώθουμε ότι κάθε προσπάθεια πιάνει τόπο. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου σε όλα μας τα κορίτσια, αλλά και στα παιδιά που θα ακολουθήσουν στις επόμενες περιόδους, να ζήσουν ένα υπέροχο, ξέγνοιαστο καλοκαίρι, γεμάτο παιχνίδι, γέλια και όμορφες αναμνήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι υποδομές της κατασκήνωσης έχουν προετοιμαστεί πλήρως, ώστε να εξασφαλίσουν μία άνετη και ευχάριστη διαμονή. Τα παιδιά φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, οι οποίες διαθέτουν ξεχωριστά κρεβάτια και χώρους αποθήκευσης για τα προσωπικά τους αντικείμενα, ενώ στον χώρο λειτουργούν πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο, πισίνα, ανακαινισμένη παιδική χαρά και σύγχρονοι χώροι αναψυχής.

Αναφερόμενη στην προετοιμασία, που προηγήθηκε για την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, η κα. Ζερβουδάκη υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των υπηρεσιακών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι πίσω από την εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης βρίσκεται η αθόρυβη αλλά ουσιαστική δουλειά των στελεχών, τα οποία κάθε χρόνο καταθέτουν ψυχή για την επιτυχία του προγράμματος.

Όπως ανέφερε, ένα ξεχωριστό μπράβο αξίζει στην Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Ελένη Κτενιαδάκη, και στην Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας του Δήμου Χανίων, Ειρήνη Καντεράκη. Όπως σημείωσε, οι δύο τους συχνά εργάστηκαν πέραν του ωραρίου, ώστε να είναι όλα έτοιμα και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι και φέτος έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη φιλοξενία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων ΑμεΑ, ηλικίας 10 έως 50 ετών, διαμένοντας σε κατάλληλα εξοπλισμένα οικήματα εντός της κατασκήνωσης, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις εξειδικευμένες ανάγκες τους.