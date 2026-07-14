Ρέθυμνο:Ο Όσιος Ιωάννης ο Ξένος «επέστρεψε» στο σπίτι του

Ένα ιστορικό γεγονός έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής, 12ης Ιουλίου 2026, στην τοπική κοινότητα των Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης, καθώς ο Κτήτορας της ιστορικής Ιεράς Μονής Μυριοκεφάλων και Ιεραπόστολος της Δυτικής Κρήτης, ο Όσιος κυρ-Ιωάννης ο Ξένος, «επέστρεψε» στο σπίτι

του, μετά από μια χιλιετία περίπου, διά της καταθέσεως αποτμήματος του Ιερού του Λειψάνου εκ της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων στον Ιερό Ναό της Παναγίας Αντιφωνητρίας Μυριοκεφάλων, το οποίο ο Όσιος ανήγειρε, γύρω στα 1000 μ.Χ., και έθεσε ως κέντρο όλης της εκκλησιαστικής διακονίας και προσφοράς του.

Σε ευφρόσυνο και πανηγυρικό κλίμα, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συμπαραστατούμενος από τον Εφημέριο της Ενορίας Μυριοκεφάλων, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Σηφάκη, και άλλους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

κ. Μαίρη Λιονή, τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γεώργιο Μαρινάκη, τους προκρίτους του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας του τόπου και πλήθος πιστών, υποδέχθηκε το Ιερό Λείψανο του Οσίου, το οποίο εκόμισε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Προφήτου

Ηλιού Ρουστίκων, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Κουφουδάκης, συνοδευόμενος υπό των Ηγουμενοσυμβούλων της Ιεράς Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Ρωμανού Αναστασιάδη και Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου Παύλου Λουκογεωργάκη.

Μετά την υποδοχή, στην κεντρική πλατεία των Μυριοκεφάλων, ακολούθησε Αρχιερατικός Εσπερινός, προ της λήξεως του οποίου ομίλησε γλαφυρά για το ιστορικό τούτο γεγονός, καθώς και για τη ζωή και μαρτυρία του Οσίου Ιωάννου του Ξένου, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ρουστίκων, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Κουφουδάκης.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Εφημέριος της Ενορίας Μυριοκεφάλων, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Σηφάκης, ο οποίος συγκινημένος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες και παρεκάλεσε τον Σεβασμιώτατο να επιδώσει ευεργετήρια γράμματα και ιερές εικόνες του Οσίου Ιωάννου του Ξένου σε ανθρώπους που παντοιοτρόπως στηρίζουν το έργο της Ενορίας.

Καταληκτικώς ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος εξέφρασε τη δοξολογία του προς τον Θεό, που μας αξίωσε αυτής της ιστορικής στιγμής, τονίζοντας ότι η εν σώματι επιστροφή του Οσίου Ιωάννου του Ξένου, διά του αποτμήματος του Ιερού του Λειψάνου, στα Μυριοκέφαλα αποτελεί μεγίστη ευλογία, αλλά και μεγίστη ευθύνη για όλους.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, παρουσιάστηκε από εκλεκτούς οργανοπαίκτες του τόπου, σε πρώτη εκτέλεση, το τραγούδι για την Παναγία Αντιφωνήτρια των Μυριοκεφάλων και τον Όσιο Ιωάννη τον Ξένο, το οποίο έγραψε και μελοποίησε ο κ. Ηλίας Παλιεράκης, ποιητής και καλλιτέχνης.

Ακολούθησε πλούσια παραδοσιακή φιλοξενία προς τους πολυπληθείς προσκυνητές, οι οποίοι συνέτρεξαν από ολόκληρη τη Μεγαλόνησο Κρήτη.