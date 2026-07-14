Θεσσαλονίκη:Η Ελπίδα έγινε νοτες Μ.Α.Ζ.Ι. με την ΣΟΝΕ

«Όταν η ελπίδα γίνεται νότες»

Μια βραδιά υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, βαθιάς συγκίνησης και ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς χάρισε στο κοινό η φιλανθρωπική συναυλία «Όταν η Ελπίδα γίνεται Νότες», που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Την συναυλία διοργάνωσε ο Σύλλογος «Μ.Α.Ζ.Ι. – Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα», με την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος (Σ.Ο.Ν.Ε.) και της Big Band of Moudania.

Η συναυλία αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, αλληλεγγύης και εθελοντισμού, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης στους μικρούς ασθενείς του Παιδοογκολογικού Τμήματος του ΑΧΕΠΑ και στις οικογένειές τους, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους, θεσμούς και κοινωνία γύρω από έναν κοινό, ιερό σκοπό.

Ιδιαίτερη τιμή για την διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπα, ο οποίος εκπροσώπησε την Α.Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, μεταφέροντας τις Πατρικές ευχές και την ευλογία Του προς όλους τους συντελεστές και τους παρευρισκομένους.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής του ΑΧΕΠΑ κ. Παναγιώτης Παντελιάδης: «αποδέκτης των συχνών δωρεών του Μ.Α.Ζ.Ι. προς τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι και το ΑΧΕΠΑ» και για τον λόγο αυτό ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Διοικητικό συμβούλιο και την Πρόεδρο του ΜΑΖΙ κα. Αλεξάνδρα Γωγούση για

την σημαντική στήριξη. Ευχαρίστησε επίσης την ΣΟΝΕ και τον Μαέστρο Ευάγγελο Αραμπατζή καθώς και την Big Band of Moudania υπό την μουσική καθοδήγηση και διδασκαλία του κ. Γεωργίου Σαμαρά.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μ.Α.Ζ.Ι., κα. Αλεξάνδρα Γωγούση ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της μεγάλης πρωτοβουλίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Δήμο Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση του χώρου και την άριστη συνεργασία, στην Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας για την διαρκή στήριξή της, στους δεκάδες εθελοντές και φίλους του Συλλόγου που βρίσκονται διαχρονικά δίπλα σε κάθε δράση του Μ.Α.Ζ.Ι., καθώς και στους χορηγούς και υποστηρικτές της εκδήλωσης, τα ονόματα των οποίων παρουσιάστηκαν από τους παρουσιαστές της βραδιάς, Μαρία Σαμολαδά και Χρήστο Χατζηβασιλείου.

Ξεχωριστή στιγμή της συναυλίας αποτέλεσε η εμφάνιση του δεκάχρονου πιανίστα της Σ.Ο.Ν.Ε., Εμμανουήλ Κουτσάκη, ο οποίος ως κεντρικός πιανίστας μάγεψε το κοινό με το ταλέντο και την ωριμότητα της ερμηνείας του, αποσπώντας ένα παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα.

Καθοριστική για την επιτυχία της βραδιάς υπήρξε η συμβολή του Μαέστρου της Σ.Ο.Ν.Ε. Ευάγγελου Αραμπατζή και του Μαέστρου της Big Band of Moudania, Γιώργου Σαμαρά, καθώς και του διακεκριμένου τενόρου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μπάμπη Βελισσάριου. Εξαιρετικές ερμηνείες

προσέφεραν επίσης οι Λευτέρης Αδριανός, Ειρήνη Καλαμαράκη, Μαρία Καρλάκη, George Guren, Δημήτρης Σπυρίδης, Κωνσταντίνα Χριστίδου, Πότης Σκαλκέας, Στέφανος Λιάσιος, Ελεάνα Ρούπα και Δημήτρης Πολυχρονιάδης. Πολύτιμη υπήρξε ακόμη η συμβολή των δεκάδων μουσικών που ταξίδεψαν από

κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθώς και των τεχνικών, ηχοληπτών, φωτιστών, φωτογράφων, συνεργείων παραγωγής και εθελοντών, οι οποίοι εργάστηκαν με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση για την άρτια υλοποίηση της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της συναυλίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπας, η Περιφερειάρχης κα. Νανά Αηδονά, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, κα Κούλα Γιαννακίδου εκ μέρους τους Δήμου Θεσσαλονίκης, ο

Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιάκωβος Αθανασίου, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΣΟΝΕ κ. Γεώργιος Στράγκας, απένειμαν διπλώματα ευγνωμοσύνης προς το ΜΑΖΙ και την ΣΟΝΕ, εξαίροντας το έργο τους τα τελευταία 15 χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης της Θεσσαλονίκης με αμέτρητες φιλανθρωπικές δράσεις, και δωρεές, κυρίως στα νοσοκομεία της πόλης.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε επίσης η παρουσία της φιλοζωικής δράσης (Pet Concert) με αδέσποτα κουτάβια προς υιοθεσία από το κοινό, η οποία ανέδειξε το μήνυμα της υπεύθυνης υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός εκφράζεται όχι μόνο μέσα από την τέχνη αλλά και μέσα από τον σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής.

Την συναυλία τίμησαν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Κοινοβουλίου, της ακαδημαϊκής και νοσοκομειακής κοινότητας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του διπλωματικού σώματος, καθώς και πλήθος εκπροσώπων παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και ειδικότερα:

• Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

• Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων.

• Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιάκωβος Αθανασίου, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου.

• Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

• Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Αθηνά Αηδονά.

• Ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο αναπληρωτής Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας κ. Βασίλειος Γάκης.

• Ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Κούβελας.

• Ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου.

• Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού της ΠΚΜ κ. Χρήστος Μήττας.

• Ο Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας στην Θεσσαλονίκη, κ. Gelа Japaridze (Γκέλα Τζαπαρίτζε).

• Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΚΜ, κ. Θάνος Μπέγκας.

• Ο Επίτιμος Πρόξενος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Θεσσαλονίκη, κ. Ιωάννης Βεργίνης.

• Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, κα Κούλα Γιαννακίδου.

• Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος.

• Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, κ. Βασίλειος Πάππας.

• Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κ. Παναγιώτης Παντελιάδης.

• Ο Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας Α.Π.Θ. και Υπεύθυνος της Μονάδας Παιδικής και Εφηβικής Αιματολογίας – Ογκολογίας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, κ. Εμμανουήλ Χατζηπαντελής.

• Η Χρυσή Ολυμπιονίκης και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου.

Ο Σύλλογος Μ.Α.Ζ.Ι. – Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος ανανέωσαν την δέσμευσή τους να συνεχίσουν να υπηρετούν τον πολιτισμό ως μέσο κοινωνικής προσφοράς, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη, όταν συνοδεύεται από συλλογική προσπάθεια, μπορεί να μεταμορφώσει την ελπίδα σε πράξη.