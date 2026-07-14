Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Όλα είναι έτοιμα για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη – Ειδικά δρομολόγια από το Δήμο και το ΚΤΕΛ Ηρακλείου- Λασιθίου για τη μετακίνηση των επισκεπτών από τις 15-17 Ιουλίου

Όλα είναι έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού της Αγίας Μαρίνας, στην φερώνυμη Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης, στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου αναμένεται να συρρεύσουν χιλιάδες πιστοί από ολόκληρη την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου η μεγάλη θρησκευτική πανήγυρη να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, οργάνωση και τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επισκεπτών.

Όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή της πανήγυρης, τα μέτρα ασφαλείας, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την πυροπροστασία, την παροχή πρώτων βοηθειών,

την ιατρική μέριμνα και τη συνολική εξυπηρέτηση των προσκυνητών συζητήθηκαν διεξοδικά σε ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με στόχο τον άρτιο συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, στη διαμόρφωση και σήμανση των χώρων στάθμευσης, καθώς και στην εξασφάλιση ελεύθερων και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, ώστε να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών που θα μεταβούν στη Μονή με τα ιδιωτικά τους οχήματα.

Δημοτική συγκοινωνία

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών, από την Τετάρτη 15 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, λεωφορείο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας θα εκτελεί συνεχόμενα δρομολόγια από τον Γαλατά προς την Αγία Μαρίνα και αντίστροφα, ανά 15 λεπτά, από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των επισκεπτών προς και από τον χώρο της Μονής.

Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου

Παράλληλα, το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου ενισχύει τα δρομολόγια του προς τη Βόνη, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό από τις 15 έως και τις 17 Ιουλίου.

Τετάρτη 15 Ιουλίου & Πέμπτη 16 Ιουλίου

Ηράκλειο → Βόνη

07:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:00 – 19:30 – 21:30

Βόνη → Ηράκλειο

07:15 – 09:15 – 16:15 – 17:30 – 19:00 – 22:30

Παρασκευή 17 Ιουλίου (ανήμερα της εορτής)

Ηράκλειο → Βόνη

07:30 – 13:00 – 14:30 – 19:30

Βόνη → Ηράκλειο

07:15 – 09:15 – 11:00* – 16:15

*Το δρομολόγιο των 11:00 θα αναχωρήσει αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα βρίσκονται σε εφαρμογή ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα από την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των χιλιάδων προσκυνητών.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί τους επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, των αρμόδιων αρχών και των εθελοντών, να χρησιμοποιούν τους προβλεπόμενους χώρους στάθμευσης και να συμβάλλουν με τη συνεργασία τους στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού.

Επίσης, απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση στους προσκυνητές που θα επιλέξουν να μεταβούν με τα πόδια στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προσωπική τους ασφάλεια. Καθώς μεγάλο μέρος της διαδρομής πραγματοποιείται τις βραδινές και πρώτες πρωινές

ώρες, είναι σημαντικό να είναι ευδιάκριτοι από τους διερχόμενους οδηγούς. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, να έχουν μαζί τους φακό ή άλλο μέσο φωτισμού και να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν και οι οδηγοί, οι οποίοι πρέπει να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για την παρουσία πεζών κατά μήκος του οδικού δικτύου