Δήμος Ηρακλείου:Η Έκθεση Βιβλίου επέστρεψε στην πλ. Ελευθερίας

Αλέξης Καλοκαιρινός: Ελάτε να βρείτε το βιβλίο που σας αρέσει, ελάτε να ανακαλύψετε το βιβλίο που θα αγαπήσετε

Την Έκθεση Βιβλίου του Συλλόγου Εκδοτών & Βιβλιοχαρτοπωλών Ν. Ηρακλείου, έναν θεσμό που μετράει τέσσερις δεκαετίες και πραγματοποιείται στην Πλατεία Ελευθερίας από 8 έως 24 Ιουλίου, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη και την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσίας Αγγελιδάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης μαζί με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ηλία Γεωργαλή, συνομίλησε με επισκέπτες και βιβλιοπώλες, ενημερώθηκε για νέες και παλιές εκδόσεις που εκτίθενται στα περίπτερα, αντάλλαξε απόψεις και εξήρε την προσπάθειά τους για την ανάδειξη του πολιτισμού και της φιλαναγνωσίας στην πόλη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε τη σημασία του βιβλίου ως διαχρονικού πυλώνα πολιτισμού και παιδείας, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει έμπρακτα κάθε θεσμό που φέρνει τους πολίτες, και ιδιαίτερα τους νέους, πιο κοντά στο διάβασμα, ενώ απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης, να επισκεφθούν την έκθεση: «Εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, βραδάκι, στην έκθεση βιβλίου.

Σας προσκαλώ να έρθετε να δείτε τα βιβλία. Να βρείτε αυτό που σας αρέσει ή αυτό που θα ανακαλύψετε ότι είναι ένα βιβλίο που θα αγαπήσετε και για εσάς και για τα παιδιά σας. Υπάρχει παιδικό βιβλίο. Βιβλία για μεγάλους, βιβλία για μικρούς. Είμαστε λοιπόν εδώ για μερικές μέρες στην Πλατεία Ελευθερίας, στην έκθεση του βιβλίου με τους βιβλιοπώλες μας. Τους βιβλιοπώλες του Ηρακλείου. Πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει ένα πέρασμα αυτά τα απογεύματα της έκθεσης από εδώ».

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη επεσήμανε με αφορμή την έκθεση βιβλίου: «Έχουμε ξανά την έκθεση βιβλίου στο κέντρο της πόλης. Βιβλιοπώλες, εκθέτουν τα βιβλία τους και είναι ένας τρόπος να κάνουμε την βόλτα μας στο κέντρο του Ηρακλείου, να περιηγηθούμε εδώ στα πολύ ωραία κιόσκια που έχουν στήσει και να διαλέξουμε βιβλία. Να διαβάζουμε βιβλία και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που ίσως έχουμε περισσότερο χρόνο. Νομίζω είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους μας».

Η Πρόεδρος της 1ης ΔΚ Θεοδοσία Αγγελιδάκη κάλεσε τους Ηρακλειώτες να επισκεφθούν την έκθεση: «Καλούμε τους Ηρακλειώτες, τους δημότες, να έρθουν στην έκθεση βιβλίου στην πλατεία Ελευθερίας, που ξεκίνησε στις 8 και τελειώνει στις 24 Ιουλίου. Έχει ομορφύνει η πλατεία με παιδικά βιβλία, μυθιστορήματα κ.α.. Είναι πολύ όμορφα και προσκαλούμε τους Ηρακλειώτες να περάσουν και από εδώ, να τα δουν από κοντά».

Πρόσκληση στους πολίτες να επισκεφθούν την έκθεση που περιλαμβάνει και πολλές εκπλήξεις απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών & Βιβλιοχαρτοπωλών Νομού Ηρακλείου Ηλίας Γεωργαλής: «Προσκαλώ τους Ηρακλειώτες να επισκεφθούν την έκθεση βιβλίου που πραγματοποιείται μετά από δύο χρόνια, λόγω των έργων στην πλατεία. Έχουμε πολλές εκπλήξεις, έχουμε κληρώσεις βιβλίων, θα δουν νέες κυκλοφορίες και είναι κάτι όμορφο για την πόλη του Ηρακλείου, στο κέντρο. Είναι ένας θεσμός πλέον με ιστορία πάνω από 40 χρόνια».

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 24/7 και είναι ανοικτή καθημερινά από τις 18:00 ως τις 23:00, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες κυκλοφορίες, κλασικά έργα και να συμμετάσχουν ενεργά στη γιορτή του βιβλίου. Η έκθεση του Συλλόγου Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών Νομού Ηρακλείου πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Επιμελητήριου Ηρακλείου