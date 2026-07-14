Μαρινάκης: «Δεν δέχομαι τη στημένη πρόταση της ΕΠΟ – Κοινής αποδοχής πρόεδρος η Κοξένογλου»

Αιχμηρός μετά το αδιέξοδο στις εκλογές της Super League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση για συνδιοίκηση με τον Γιάννη Αλαφούζο, ενώ πρότεινε ως λύση κοινής αποδοχής την αντιπρόεδρο της λίγκας, Κική Κοξένογλου.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης υποστήριξε ότι η πρόταση που κατατέθηκε από την ΕΠΟ ήταν «στημένη», κάνοντας λόγο για πιέσεις προς ομάδες, αλλά και για ανταλλάγματα που, όπως ανέφερε, δόθηκαν προκειμένου να στηριχθεί η υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου.

«Προφανώς δεν δέχομαι τη στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος.

Θα τα δούμε όλα από εδώ και πέρα, για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης, τι λαγούς με πετραχήλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε λόγο και για πολιτικές παρεμβάσεις στη διαδικασία, τονίζοντας ότι υπήρξαν πιέσεις ώστε οι ομάδες να στηρίξουν την πλευρά Αλαφούζου. «Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο. Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7».

Στη συνέχεια υπερασπίστηκε το έργο της διοίκησής του στη Super League, αναφέροντας πως κατά τη διάρκεια της θητείας του εξασφαλίστηκε μεγάλη χορηγία για τον συνεταιρισμό, ενώ έγινε προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση, με αποτέλεσμα – όπως είπε – όλες οι ομάδες να αποκτήσουν ισχυρά τηλεοπτικά συμβόλαια τετραετούς διάρκειας.

«Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση, καταφέραμε όλες οι ομάδες να έχουν πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για τέσσερα χρόνια, ώστε να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης επανέλαβε ότι δεν τον ενδιαφέρει προσωπικά η θέση του προέδρου και πρότεινε ως λύση για την εκτόνωση της έντασης την εκλογή ενός προσώπου κοινής αποδοχής.

«Δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε βοηθάει κάπου την ομάδα μου.

Για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού», κατέληξε.

Μετά και την δεύτερη ισοπαλία στην διαδικασία των εκλογών, η τρίτη ψηφοφορία ορίστηκε για την Τετάρτη (15/7, 15:30)