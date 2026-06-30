ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Νεκρός σε δασική έκταση – 112 για εκκένωση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε δασική έκταση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, η σορός εντοπίστηκε εντός της καμένης δασικής έκτασης στην περιοχή του Δερβενίου, στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν έρευνα για την ταυτοποίηση της σορού και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Σημειώνεται πως πριν από λίγο, το 112 ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά, για τη συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά, καλώντας όσους βρίσκονται στην Κοινότητα της Λητής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λητής.

Νωρίτερα, είχε σταλεί 112 προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 39 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, Εθελοντές ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρέχουν συνδρομή. Πλέον, συμμετέχουν 7 εναέρια μέσα.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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