Λασίθι:Συναυλία LOCOMONDO απόψε στον Άγιο Νικόλαο στην πλαζ του ΕΟΤ

Συμμετέχουν συγκροτήματα του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου υποδέχονται απόψε το βράδυ τους LOCOMONDΟ στην πλαζ τους ΕΟΤ.

Ώρα έναρξης : 20:30

Γενική είσοδος : 15 ευρώ

Πλαζ ΕΟΤ

Οργάνωση : Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Λασιθίου, Δήμος Αγίου Νικολάου, Περιφέρεια Κρήτης, ΔΑΕΑΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα

Το 2003 δημιουργήθηκε το ιδιαίτερο συγκρότημα LOCOMONDO. Το να συνυπάρχουν τόσοι καλλιτέχνες και να πραγματοποιούνται τόσο εκπληκτικές εμφανίσεις επί 23 έτη, δείχνει πολλά. Θα τους απολαύσουμε την Τρίτη 30/6/2026 στην Πλαζ ΕΟΤ.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 20:30 με τα εξής συγκροτήματα, που με τη μικρή τους εμφάνιση θα μας δείξουν το μεγάλο ταλέντο τους και θα παραδώσουν τη σκυτάλη στους LOCOMONDO:

INTERLUCENT inter (=ανάμεσα) + lucere (=λάμπω), δηλαδή κάτι που φωτίζει και ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, όπως τα μέλη του συγκροτήματος: Χριστίνα Δραμητινού (φωνητικά, κιθάρα) / Τάσος Συλλιγάρδος (ηλεκτρική κιθάρα) / Δέσποινα Συλλιγάρδου (ντραμς) / Άρτεμις Νύκταρη (μπάσο) / Μυρτώ Παρπαρά (πλήκτρα)

VARVITON εκ του αρχαιοελληνικού μουσικού οργάνου “βάρβιτον”, δηλαδή λύρας που συνόδευε, μουσικά, τα συμπόσια. Στο δικό μας συμπόσιο, λοιπόν, θα παίξουν μουσική οι: Ζωή Φωτουλάκη (φωνητικά) / Μιχάλης Τσακιράκης (ντραμς) / Ηλίας Μοσχάκης (μπάσο) / Γιώργος Πλευράκης (κιθάρα) / Ιάσων Πουπάκης (κιθάρα)

ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΑ που σημαίνει αηδόνια, κι έτσι σαν πουλιά, θα πετάξουν προς την ενήλικη ζωή τα μέλη του συγκροτήματος ως απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου: Άννα Στριλιγγά (φωνητικά) / Γιάννα Λιαπάκη (φωνητικά, κιθάρα) / Βιργινία Μοσχάκη (φωνητικά, πλήκτρα) / Δημήτρης Παράσογλου (μπάσο) / Αντώνης Λελεκάκης (κιθάρα) / Αλέξανδρος Πετράκης (τύμπανα)

Σας περιμένουμε για ένα εντυπωσιακό “άνοιγμα προγράμματος” και την εγγυημένη ψυχαγωγία, που θα μας προσφέρουν για ένα δίωρο οι LOCOMONDO, κάνοντας στάση στο Λασίθι στην περιοδεία Live 2026!!…

“Θέλω να ‘σαι εκεί ό,τι κι αν συμβεί…”! Όπου υπάρχουν LOCOMONDO, υπάρχει Καλοκαίρι